250 единиц техники задействовано в расчистке от снега региональных и межмуниципальных дорог Тверской области

Из-за неблагоприятных погодных условий дорожно-эксплуатационные организации Тверской области работают в усиленном режиме. Всего в расчистке от снега региональных и межмуниципальных дорог задействовано 250 единиц техники. В первую очередь обрабатываются дороги с высокой интенсивностью движения и места повышенной аварийности. Транспортных заторов не зафиксировано.

Губернатором Игорем Руденей поставлена задача обеспечить стабильное функционирование объектов дорожной, коммунальной и энергетической инфраструктуры в период неблагоприятных погодных условий.

Сейчас в рамках государственных контрактов за содержание автодорог отвечают восемь дорожно-эксплуатационных организаций: ГУП «Торжокское ДРСУ», ООО «Дорсервис», ООО «Калязинское ДРСУ», АО «Рамешковское ДРСУ», ГУП «Бологовское ДРСУ», АО «Торопецкое ДРСУ», ООО «Прогресс», ООО «Бежецкая дорожная компания».

Отслеживает ситуацию на дорогах и координирует действия подрядных организаций круглосуточная диспетчерская служба регионального Дорожного фонда. О затруднениях движения транспорта на трассах регионального и межмуниципального значения жители региона могут сообщать по телефонам: 8(4822) 34-56-54, 8-910-649-84-56.

По вопросам содержания улично-дорожной сети города Твери следует обращаться в администрацию города; федеральных трасс М-9 «Балтия», М-10 «Россия», Р-132 «Золотое кольцо» – в ФКУ Упрдор «Россия»; скоростной магистрали М-11 «Москва – Санкт-Петербург» – в ГК «Автодор»; улично-дорожной сети городов и поселков – в администрации муниципальных образований.

Водителей просят быть предельно внимательными и аккуратными на дороге, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Пресс-служба Правительства Тверской области