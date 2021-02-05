В районах Тверской области активно идет вакцинация против коронавирусной инфекции

В районах Тверской области продолжается прививочная кампания от COVID-19. На прошедшей неделе в Западнодвинскую центральную районную больницу поступила очередная партия вакцины против коронавирусной инфекции – 300 доз. Всего с начала кампании в Западнодвинском муниципальном округе вакцинировалось 500 местных жителей.

«Полностью поддерживаю массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции. Вакцинация необходима не только, чтобы обезопасить себя и свою семью от болезни, но и чтобы остановить пандемию в целом, – считает жительница Западнодвинского муниципального округа Наталья Михайлова. – Сейчас ежедневный прирост заболевших становится меньше. Уверена, что этому способствуют вовремя введённые санитарно-эпидемиологические нормы и начало прививочной кампании. Прививку сделали многие из моих знакомых. Ни один из них после вакцинации не заболел и чувствует себя хорошо. Поэтому у меня нет оснований не доверять нашей вакцине».

Записаться на вакцинацию в Западнодвинскую ЦРБ может любой желающий по телефону: 8(48265) 2-13-36 (регистратура), единому номеру «122» или у своего участкового врача.

Всего на данный момент в Тверской области прививку от коронавируса сделали 43 456 человек – это 91% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 21 февраля, прививку сделали 268 человек. В федеральный регистр внесена информация о 38 638 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

По словам специалистов, в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо- легочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отмечал Губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области