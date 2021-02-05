Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 февраля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 29 845 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 203 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 43 456 жителей региона, за последние сутки – 268 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 578 825, в том числе за последние сутки их проведено 1215.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 32 844 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2 398 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

601 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 10 384

Конаковский район 2279

Вышневолоцкий городской округ 1863

Ржев 1798

Торжок 1464

Кимры 1390

Калининский район 1349

Бологовский район 914

Лихославльский район 751

Бежецкий район 722

Осташковский городской округ 705

Нелидовский городской округ 700

Старицкий район 637

Кашинский городской округ 638

Торопецкий район 634

Калязинский район 599

Максатихинский район 534

Весьегонский муниципальный округ 498

Андреапольский муниципальный округ 490

Торжокский район 404

Кувшиновский район 378

Спировский район 333

Зубцовский район 327

Западнодвинский муниципальный округ 321

Оленинский муниципальный округ 303

Рамешковский район 276

Ржевский район 261

Селижаровский муниципальный округ 238

Кимрский район 220

ЗАТО Озёрный 196

Фировский район 190

Лесной муниципальный округ 146

Краснохолмский муниципальный округ 150

Бельский район 146

Кесовогорский район 136

Сонковский район 109

Жарковский район 98

Пеновский муниципальный округ 90

Молоковский район 80

Сандовский муниципальный округ 68

Удомельский городской округ 25

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области