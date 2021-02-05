Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 22 февраля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтверждено 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 29 845 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 203 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 43 456 жителей региона, за последние сутки – 268 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 578 825, в том числе за последние сутки их проведено 1215.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 32 844 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2 398 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
601 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 10 384
Конаковский район 2279
Вышневолоцкий городской округ 1863
Ржев 1798
Торжок 1464
Кимры 1390
Калининский район 1349
Бологовский район 914
Лихославльский район 751
Бежецкий район 722
Осташковский городской округ 705
Нелидовский городской округ 700
Старицкий район 637
Кашинский городской округ 638
Торопецкий район 634
Калязинский район 599
Максатихинский район 534
Весьегонский муниципальный округ 498
Андреапольский муниципальный округ 490
Торжокский район 404
Кувшиновский район 378
Спировский район 333
Зубцовский район 327
Западнодвинский муниципальный округ 321
Оленинский муниципальный округ 303
Рамешковский район 276
Ржевский район 261
Селижаровский муниципальный округ 238
Кимрский район 220
ЗАТО Озёрный 196
Фировский район 190
Лесной муниципальный округ 146
Краснохолмский муниципальный округ 150
Бельский район 146
Кесовогорский район 136
Сонковский район 109
Жарковский район 98
Пеновский муниципальный округ 90
Молоковский район 80
Сандовский муниципальный округ 68
Удомельский городской округ 25
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области