Тверские вагоностроители вновь вошли в число лучших инженеров России

Инженеры Тверского вагоностроительного завода в очередной раз вошли в число лучших инженеров России. Пятеро заводчан стали победителями Всероссийского конкурса «Инженер года – 2020».

«Специалисты из Тверской области в очередной раз доказали свою принадлежность к элите инженерного корпуса нашей страны. Это свидетельствует о бережном сохранении инженерных традиций в работе предприятий Верхневолжья, глубокой интеграции нашего региона в процессы модернизации промышленности», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Итоги престижного конкурса подвели Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных объединений. По традиции конкурс «Инженер года» проходил в двух версиях. За звание «Профессиональный инженер» боролись те, кто работает на инженерных должностях не менее 5 лет. В номинации «Инженерное искусство молодых» соревновались специалисты до 30 лет.

Высшей награды конкурса – звания лауреата – по версии «Профессиональные инженеры» в номинации «Машиностроение» удостоен ведущий инженер по наладке и испытаниям лаборатории новой техники отдела промышленной электроники Тверского вагоностроительного завода Александр Барабонов.

По результатам первого тура звание «Профессиональный инженер» с вручением соответствующего сертификата и знака присвоено двум сотрудникам ОАО «ТВЗ»: инженеру-конструктору конструкторского бюро проектирования приспособлений Сергею Лебедеву и специалисту по охране труда Ирине Брывкиной.

Еще двое заводчан – инженер-технолог технологического бюро цеха сварки металлоконструкций Анна Котова и специалист по охране труда Ольга Кузнецова – стали победителями первого тура Всероссийского конкурса по версии «Инженерное искусство молодых».

Сотрудники Тверского вагоностроительного завода (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») всегда достойно представляют предприятие на Всероссийском конкурсе «Инженер года». За два десятилетия в число победителей вошли 86 вагоностроителей, 30-ти из них присвоены звания лауреатов. Все они вошли в элиту инженерного корпуса России. По итогам конкурса 2020 года в ряды лучших инженеров страны влились еще пятеро заводчан, одержавших победу.

Пресс-служба Правительства Тверской области