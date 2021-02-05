Столица Верхневолжья принимает сильнейших шахматных композиторов из разных регионов страны

Сегодня, 22 февраля, в Твери пройдет региональный турнир по решению шахматной композиции, участие в котором примут сильнейшие шахматисты страны, международные гроссмейстеры - чемпионы мира, Европы, России.

Состязания посвящены 90-летию уроженца Тверской области, гроссмейстеру международного класса Анатолию Александровичу Корнилову. Предполагается, что юбиляр лично поприветствует участников турнира, который пройдёт на базе спортивной школы «Лидер» (г.Тверь, ул.Достоевского 10.а). Начало соревнований в 12.00.

Тверь на опен-турнире представят чемпион Европы в составе сборной России, международный мастер Евгений Викторов, а также двукратный чемпион России по решению шахматных композиций, международный гроссмейстер Анатолий Мукосеев.

Также в турнире примут участие шестикратный чемпион мира по составлению шахматных композиций Андрей Селиванов (Москва), четырёхкратный чемпион мира Олег Перваков (Москва), чемпион Европы в составе сборной России Алексей Попов (Санкт-Петербург) и другие международные мастера и гроссмейстеры России.

Анатолий Александрович Корнилов родился 15 февраля 1931 года в посёлке Сонково Калининской области. Окончил Артиллерийскую инженерную академию Ф.Э. Дзержинского, до 1980 года проходил военную службу.

Шахматами Анатолий Корнилов увлёкся ещё в подростковом возрасте, азы шахматного искусства постигал самостоятельно, без наставника.

Закончив военную службу, вернулся в Тверь и стал директором шахматного клуба областного совета ДСО «Спартак», затем Тверского областного дома шахматиста.

При непосредственном участии Анатолия Александровича в Твери был создан центр по решению шахматных композиций, который стал базой подготовки спортсменов для сборной России. Тверские шахматные композиторы неоднократно добивались больших успехов на соревнованиях различного уровня.

В настоящее Анатолий Александрович Корнилов является почетным президентом и членом правления Федерации шахмат Тверской области.

Принимает активное участие в деятельности федерации, в том числе является главным спортивным судьёй региональных и муниципальных соревнований.

Пресс-служба Правительства Тверской области