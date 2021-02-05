В День защитника Отечества состоится премьера документального фильма «Ржев. 500 дней в огне»

23 февраля в 21.45 на телеканале «БелРос» состоится премьера документального фильма «Ржев. 500 дней в огне». Эта картина – уникальное собрание свидетельств и документов об одном из самых кровопролитных сражений в мировой истории.

В фильме рассказаны истории тех людей, которые были причастны к созданию уникального Ржевского мемориала, который был открыт Президентом Владимиром Путиным 30 июня. Одними из героев ленты станут скульптор Андрей Коробцов и архитектор Константин Фомин, которые создали неповторимый образ солдата. Кроме того зрители увидят, как сотни людей день за днем возводили этот памятник, смогут узнать о том, как создавался солдат – от замысла до воплощения.

«Большая честь для нашего региона – иметь такой масштабный мемориал, который является собирательным и реальным образом советских солдат, отстоявших Родину и победивших фашизм. Это место имеет большой потенциал для исторического и культурного воспитания подрастающего поколения, жителей и гостей Тверской области», – считает Игорь Руденя.

Фильм «Ржев. 500 дней в огне» – это история Ржевской битвы, которая в общей сложности длилась больше года. Город был захвачен фашистами 14 октября 1941 года и 17 месяцев находился в оккупации. С октября 1941 года по март 1943 года на подступах к Ржеву проходили кровопролитные сражения. В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь развернулась Ржевская битва.

Ржев и Ржевский район были освобождены 3 марта 1943 года.

Пресс-служба Правительства Тверской области