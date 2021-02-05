Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 февраля 2021 г.

Тверская обл. г. Конаково,
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По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 29 642 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 202 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 43 188 жителей региона, за последние сутки – 1035 человек.
В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 577 610, в том числе за последние сутки их проведено 2445.
Всего в настоящее время в регионе подтверждено 32 694 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2 451 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.
Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.
601 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.
Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:
Тверь 10332
Конаковский район 2272
Вышневолоцкий городской округ 1853
Ржев 1795
Торжок 1460
Кимры 1380
Калининский район 1342
Бологовский район 911
Лихославльский район 746
Бежецкий район 718
Осташковский городской округ 700
Нелидовский городской округ 695
Старицкий район 637
Кашинский городской округ 636
Торопецкий район 633
Калязинский район 598
Максатихинский район 531
Весьегонский муниципальный округ 498
Андреапольский муниципальный округ 490
Торжокский район 401
Кувшиновский район 374
Спировский район 332
Зубцовский район 327
Западнодвинский муниципальный округ 317
Оленинский муниципальный округ 303
Рамешковский район 270
Ржевский район 259
Селижаровский муниципальный округ 238
Кимрский район 219
ЗАТО Озёрный 192
Фировский район 190
Лесной муниципальный округ 146
Краснохолмский муниципальный округ 150
Бельский район 146
Кесовогорский район 136
Сонковский район 108
Жарковский район 97
Пеновский муниципальный округ 90
Молоковский район 80
Сандовский муниципальный округ 68
Удомельский городской округ 24
В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.
Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.
Пресс-служба Правительства Тверской области