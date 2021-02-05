Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 21 февраля 2021 г.

По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области лабораторно подтвержден 151 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 29 642 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 202 человека. Проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Прививку сделали 43 188 жителей региона, за последние сутки – 1035 человек.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 577 610, в том числе за последние сутки их проведено 2445.

Всего в настоящее время в регионе подтверждено 32 694 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 2 451 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получает необходимое лечение.

Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

601 человек с подтвержденным коронавирусом скончался. Все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 10332

Конаковский район 2272

Вышневолоцкий городской округ 1853

Ржев 1795

Торжок 1460

Кимры 1380

Калининский район 1342

Бологовский район 911

Лихославльский район 746

Бежецкий район 718

Осташковский городской округ 700

Нелидовский городской округ 695

Старицкий район 637

Кашинский городской округ 636

Торопецкий район 633

Калязинский район 598

Максатихинский район 531

Весьегонский муниципальный округ 498

Андреапольский муниципальный округ 490

Торжокский район 401

Кувшиновский район 374

Спировский район 332

Зубцовский район 327

Западнодвинский муниципальный округ 317

Оленинский муниципальный округ 303

Рамешковский район 270

Ржевский район 259

Селижаровский муниципальный округ 238

Кимрский район 219

ЗАТО Озёрный 192

Фировский район 190

Лесной муниципальный округ 146

Краснохолмский муниципальный округ 150

Бельский район 146

Кесовогорский район 136

Сонковский район 108

Жарковский район 97

Пеновский муниципальный округ 90

Молоковский район 80

Сандовский муниципальный округ 68

Удомельский городской округ 24

В Тверской области действует режим обязательного использования средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов) в общественном транспорте, торговых центрах, учреждениях культуры и других местах массового пребывания людей.

Граждане, прибывающие на территорию Российской Федерации воздушным транспортом, до вылета в РФ должны заполнить форму на Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также анкету на борту самолета. В течение трех календарных дней со дня прибытия необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР и разместить информацию о результате исследования в специальной форме на портале.

Пресс-служба Правительства Тверской области