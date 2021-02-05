Участник Великой Отечественной войны Иван Евгеньевич Кладкевич представил свою книгу в Музее Калининского фронта

21 февраля участник Великой Отечественной войны, Почетный гражданин города Твери и Тверской области Иван Евгеньевич Кладкевич представил свою книгу «Гвардии рядовой Великой Отечественной» в Музее Калининского фронта. В преддверии Дня защитника Отечества здесь состоялось мероприятие «Непобедимая и легендарная», посвященное 102-летию образования Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).

В книге Ивана Евгеньевича собраны воспоминания о войне, значимых встречах и событиях, фотографии, статьи. В октябре 2020 года после награждения орденом Почёта фронтовик подарил свою книгу с автографом Губернатору Игорю Рудене. Планируется, что экземпляры будут переданы в школы Тверской области.

«Эта книга – история моего поколения: как мы росли, учились, работали и защищали Родину. Была задача сделать книгу, чтобы люди помнили, что кто-то воевал для того, чтобы сейчас все жили хорошо. Тысячи людей воевали таких, как я. И чтобы о них помнили, я и написал эту книгу», – рассказал Иван Евгеньевич, представляя издание на Неделе тверской книги в феврале 2021 года.

Участниками мероприятия в Музее Калининского фронта стали военнослужащие, сотрудники ЦНИ НИЦ Минобороны России. Сотрудники музея также рассказали об истории создания Рабоче-крестьянской Красной Армии. Сейчас в музее продолжает работу экспозиция «Детство, опаленное войной».

Пресс-служба Правительства Тверской области