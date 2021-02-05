Жители Тверской области могут принять участие в экологическом квесте «Миссия «ноль отходов»»

Жителей Тверской области приглашают принять участие во втором этапе квеста «Миссия «Ноль отходов». Главная задача участников ­– выполняя онлайн- и офлайн-задания уменьшить свой «мусорный след», и научиться применять принципы «Ноль отходов» на практике.

В Тверской области, обладающей значительным рекреационным потенциалом, уделяется особое внимание сохранению природных богатств, воспитанию бережного отношения к окружающей среде.

«Нам необходимо эффективно использовать экологические ресурсы, обеспечить их сохранение и развитие для будущих поколений», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Чтобы принять участие в квесте, необходимо пройти регистрацию на сайте игры «Миссия - «Ноль отходов» https://mission-zero-waste.ru/. Здесь будут появляться задания для прохождения, мобильные игры, благодаря которым участники смогут повышать свои позиции в рейтинге.

Лучшие игроки получат призы: экологичные подарки (экосумки, экомешочки и многоразовые бахилы), книги о жизни в стиле «Ноль отходов» и другое.

Квест «Миссия «Ноль отходов» стартовал в июле 2020 года, с тех пор к нему присоединилось уже более 2400 человек по всей России. Стать победителями второй волны квеста могут жители из любого региона страны, а задания будут интересны как взрослым, так и детям.

Побороться за призы можно до 28 марта. Победители будут объявлены 31 марта на сайте mission-zero-waste.ru и в социальных сетях движения ЭКА.



Пресс-служба Правительства Тверской области