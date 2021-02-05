Выездные бригады Спировской ЦРБ вакцинировали порядка 80 жителей Козловского сельского поселения

В Спировском районе Тверской области выездная прививочная бригада ЦРБ провела вакцинацию жителей Козловского поселения от COVID-19. Всего от коронавирусной инфекции привились 79 человек, среди которых педагоги, медики, жители села и близлежащих деревень.

«Лично я считаю, что нам необходимо заботиться как о своем здоровье, так и о здоровье своих близких. Учитывая, что я работаю в больнице и контактирую с пациентами, я посчитала необходимым обезопасить себя и окружающих. Я уверена, вакцина поможет предотвратить заболевание, поэтому для себя приняла решение вакцинироваться как можно скорее», – поделилась санитарка участковой больницы села Козлово Елена Орлова.

Всего на данный момент в Тверской области прививку от коронавируса сделали 43 188 человек – это 90,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 20 февраля, прививку сделали 1035 человек. В федеральный регистр внесена информация о 38 638 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области по ссылке https://минздрав.тверскаяобласть.рф/novosti/novosti/?ELEMENT_ID=153351.

По словам специалистов, в первую очередь вакцинироваться должны те, кто подвержен наибольшему риску заражения: работники медицинских, образовательных и социальных организаций. Кроме того, прививка необходима людям с хроническими заболеваниями, в том числе бронхо- легочной системы, сердечно-сосудистыми, сахарным диабетом.

Массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отмечал Губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

Пресс-служба Правительства Тверской области