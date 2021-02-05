Фотографов из Тверской области приглашают принять участие в международном конкурсе

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Жителей Тверской области приглашают принять участие в международном фотоконкурсе «Мама и дети в национальных костюмах». Проект призван продемонстрировать национальный колорит народов России через национальный костюм, с помощью талантливых работ фотохудожников.
Помимо мам и детей принять участие в фотосессиях могут папы, бабушки, дедушки и другие члены семьи.
Участники фотоконкурса самостоятельно выбирают национальные костюмы народов Российской Федерации, стран СНГ и зарубежья для фотографии. Один участник может представить на конкурс 1 фотографию.
Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте www.ethno-photo.com в соответствии с требованиями к оформлению конкурсного материала.
Заявки принимаются до 25 августа 2021 года. 15 сентября на сайте www.iwuorg.com будут объявлены 150 Финалистов и 20 Победителей. Их награждение пройдёт в октябре текущего года в Москве.
Пресс-служба Правительства Тверской области