В Тверской области утверждены границы еще 10 особо охраняемых природных территорий регионального значения

В Тверской области продолжается работа по установлению границ особо охраняемых природных территорий (ООПТ), которые имеют научное, природоохранное, эколого-просветительское и рекреационное значение. На заседании Президиума Правительства региона, которое 20 февраля провёл Губернатор Игорь Руденя, утверждены границы еще 10 ООПТ регионального значения.

По мнению Игоря Рудени, особо охраняемые природные территории должны быть приведены в порядок и использоваться в рекреационных целях, стать местами отдыха для жителей и гостей Тверской области.

На заседании Президиума утверждены границы государственных природных заказников и памятников природы общей площадью более 3,9 тыс. га. Это объекты, расположенные в Бежецком, Лихославльском, Рамешковском, Спировском, Торопецком районах.

На этих территориях запрещаются все виды деятельности, которые могут привести к загрязнению, в том числе: складирование ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов; сброс сточных вод, сброс и складирование твердых и жидких отходов производства и потребления; все виды рубок леса, за исключением лесохозяйственных мероприятий.

Утверждение границ и режимов использования особо охраняемых природных территорий в Тверской области позволяет обеспечить проведение мероприятий по предупреждению и пресечению нарушений в таких местах природоохранного законодательства.

В Тверской области расположены 2 особо охраняемые природные территории федерального значения (Центрально-лесной биосферный заповедник и государственный комплекс со статусом национального парка «Завидово»), 992 ООПТ регионального значения (573 государственных природных заказника, 418 памятников природы, 1 ботанический сад), 4 ООПТ местного значения.

Пресс-служба Правительства Тверской области