В Тверской областив 2021 году при поддержке регионального бюджета планируется реализовать 30 социальных проектов

Поддержку реализации социально значимых проектов некоммерческими организациями Верхневолжья в 2021 году обсудили на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 20 февраля провел Губернатор Игорь Руденя.

«Наши НКО делают очень нужную и полезную работу. Она ведется по направлениям социальной защиты, поддержки населения, образования, патриотического воспитания. Если НКО занимаются работой на благо жителей области, мы это приветствуем и готовы расширять сотрудничество», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В регионе предполагаетсяразработать30 социальных проектов по направлениям: социальная поддержка и защита населения, молодежь Верхневолжья, культура Тверской области, физическая культура и спорт.

В региональном бюджете на эти цели предусмотрено более 10,3 млн рублей. Такую же сумму планируется привлечь из Фонда президентских грандов.

В 2020 году в Тверской области при поддержке из регионального бюджета был реализован31 проект. Это уроки экологического просвещения детей в сфере обращения с ТКО, патриотическая интерактивная выставка «Четыре эпохи воинской славы Твери», спортивный проект «Футбол – норма жизни», фестиваль литературы и искусства «БиблиоАРТ-фест» и другие инициативы.



Пресс-служба Правительства Тверской области