Губернатор Игорь Руденя поздравил со столетним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Марию Ивановну Макарову



20 февраля исполнилось 100 лет жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны, труженице тыла Марии Ивановне Макаровой. С юбилеем Марию Ивановну поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«Ваше поколение – это особая гордость России. Всей своей жизнью, ратным и мирным трудом Вы показали, как нужно любить свою Родину, работать ради её блага, бороться за свободу и мир.Низкий Вам поклон за подвиг, за силу русского характера, которые позволили нашей стране одолеть врага, покорившего многие народы»,– отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Мария Ивановна родом из деревни Дудинец Рамешковского района. После окончания школы она поступила в Новгородский педагогический институт. Но началась война, и из института пришлось уйти.

В Великую Отечественную войну Мария Ивановна Макарова трудилась на селе. В мирные годы продолжила трудовой путь на предприятии «Химволокно» и в других организациях города Калинина.



Пресс-служба Правительства Тверской области