Хлебопекарные предприятия Тверской области получат государственную поддержку

В 2021 году хлебопекарным предприятиям Верхневолжья будет оказана государственная поддержка по компенсации затрат на реализацию произведенного хлеба и хлебобулочных изделий. Вопрос рассмотрен на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое20 февраля провел Губернатор Игорь Руденя.

В декабре 2020 года по поручению Президента Владимира Путина в рамках мер по стабилизации цен на продовольствие Правительством Российской Федерации были утверждены меры господдержки отечественных хлебопекарных предприятий. Компаниям компенсируют часть затрат на реализацию произведенных хлеба и хлебобулочных изделий. Федеральная помощь предоставляется с текущего года. Поддержка хлебопёкам на региональном уровне оказывается с 2019 года.

«Хлеб –это символ стабильности, в наших традициях – бережно к нему относиться, – считает Игорь Руденя. – Когда хлебопеки сообщили о необходимости поддержки, мы со своей стороны оказали помощь. У нас немало таких предприятий, в том числе в секторе среднего и малого бизнеса».

В 2021 году Тверской области на поддержку предприятий хлебопекарной отрасли из федерального бюджета предусмотрено более 31,2 млн рублей. Объем средств областного бюджета на эти цели составит 5,7 млн рублей. Таким образом, между хлебопекарными предприятиями Верхневолжья будет распределено почти 37млн рублей.

Предполагается, что получателями поддержки могут стать 19 хлебозаводов из Твери, Торжка, Вышнего Волочка, города Кимры, Оленинского иСандовского муниципальных округов, Максатихинского, Бельского, Краснохолмского, Лихославльского,Сонковского, Торопецкого и других районов.

Результатом должно стать недопущение роста цен на социально значимые виды хлеба и хлебобулочных изделий, сохранение порядка 3 000 рабочих мест.

В Тверской области с 2019 года хлебопекарным предприятиям частично компенсируют затраты на сырье.Кроме того, хлебопекарным предприятиям региона оказывается помощь в продвижении товаров в торговых сетях. Их продукция использовалась и при формировании продуктовых наборов для школьников Тверской области в период дистанционного обучения, а также новогодних подарков для детей.

Пресс-служба Правительства Тверской области