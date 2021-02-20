Завод Hitachi в Тверской области начинает выпуск экскаваторов новой модели

Российский завод Hitachi Construction Machinery Eurasia, расположенный в Тверской области, расширяет производство. В феврале 2021 года запланирован старт сборки экскаваторов ZX400LCH-5G. Ранее машины данной модели поставлялись в Россию из Японии.

«Одна из наших приоритетных задач – создание в регионе новых производств, развитие максимально комфортной среды для индустриальных проектов», – считает Губернатор Игоря Руденя.

На заводе Hitachi в Твери наладят выпуск экскаватора ZX400LCH-5G эксплуатационной массой 38 тонн, оборудованного двигателем мощностью 184 кВт. Новинка оснащена ковшом вместимостью 1,9 куб. м, а также усиленным рабочим оборудованием и ходовой рамой. Машина предназначена для эксплуатации в тяжелых условиях при выполнении общестроительных работ и экскавации горных пород высокой плотности, металлического мусора и пр.

Для запуска производства модели экскаватора на заводе была установлена новая технологическая оснастка для сборочных работ, введены в эксплуатацию грузозахватные приспособления и транспортные средства для межцеховых перемещений. Данное оснащение позволит унифицировать производственную площадку для изготовления 35-40-тонных машин, увеличить загрузку мощностей, а также нарастить объемы производства техники при повышении спроса.

«Прошлой осенью мы уже запустили в производство модель ZX380LC-5G. Теперь мы полностью закрыли линейку 35-40-тонных машин благодаря ZX400LCH-5G. В связи с увеличением производства планируем создать дополнительные рабочие места по таким профессиям, как электросварщики на полуавтоматических машинах, маляры по металлу, слесари механосборочных работ», – сообщил директор производственного дивизиона завода Hitachi Construction Machinery Eurasia Коива Томоюки.

Завод Hitachi Construction Machinery Eurasia в Твери – первый в России и самый северный завод японской группы компаний Hitachi Construction Machinery (HCM), 37-й по счету в мире и 20-й за пределами Японии. Он начал работу в 2013 году, на площадке индустриального парка «Раслово» под Тверью. Производственная мощность завода составляет 2000 гидравлических экскаваторов среднего размера в год эксплуатационной массой 18-40 тонн.

Пресс-служба Правительства Тверской области