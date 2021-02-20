В Конаковском районе идет пятая неделя массовой вакцинации от коронавируса...

Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу создать в районах региона условия для вакцинации всех желающих. В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. В Конаковской ЦРБ прививочная компания начата 28 января.

Сегодня на прививку пришли 30 человек из общества инвалидов Конаковского района. Председатель Конаковской районной организации общества инвалидов Галина Корнилова уверена, что старшее поколение, люди с ограниченными возможностями обязательно должны привиться от коронавируса.

- Прививка нам нужна. Это важно, потому что практически у каждого, кто пришел сегодня имеются сопутствующие заболевания, которые могут усилиться на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Мы хотим, чтобы наша жизнь была продлена, поэтому призываю всех как можно быстрее вакцинироваться и защитить свое здоровье, -комментирует тему Галина Георгиевна.

Эффективность вакцины составляет более 91%. Препарат безопасен и показан к применению лицам от 18 лет и выше, в том числе, представителям старшей возрастной группы, так как они наиболее подвержены риску заболевания.

Гришина Любовь Николаевна инвалид, 2 группы рассказала, как прошла процедура осмотра и вакцинации.

- Мне 75 лет, сомнения конечно были: делать или не делать..., да и по пути в поликлинику волновалась. Сначала я пообщалась с терапевтом, спросила, как все будет проходить. Мне измерили давление и температуру, спросили о самочувствии. Именно укола я не боюсь, пугала неизвестность. Процесс занял секунды три. Почувствовала только сам укол в руку, а введение препарата было безболезненным. 30 минут попросили посидеть у кабинета.

Семейная пара Сергей Николаевич и София Алексеевна Бабушкины уже переболели коронавирусом, но все же решили вакцинироваться. Сейчас достоверно известно, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.

- Нам дали памятку для прививающихся и анкету с внушительным перечнем заболеваний (да/нет), измерили сатурацию, поинтересовались аллергиями. В процедурном кабинете попросили засучить рукав и сделали укол. Все случилось. Стоит теперь довериться своему организму и жить в привычном режиме. Всем, кто думает или сомневается, я рекомендую по возможности сделать прививку. Вместе с антителами у нас появляется шанс не заболеть или, по крайней мере, выжить, даже если заболеешь, - комментирует происходящее Сергей Николаевич.

На вакцинацию можно предварительно записаться по телефону 4-28-80, через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.

Минздрав рекомендует в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь и избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства, а при повышении температуры тела до 38 градусов после прививки — парацетамол. Алкоголь может значительно снизить иммунитет и сделать вакцинацию малоэффективной или бессмысленной, поэтому употребление алкоголя необходимо прекратить и до вакцинации, как минимум за две недели. Кроме того, рекомендовано не переохлаждаться, не перегреваться и избегать стрессов для организма после прививки.