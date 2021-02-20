Стартовала регистрация на посещение уникальной экспозиции «Поезд Победы»

20 февраля открывается регистрация жителей и гостей Тверской области, желающих посетить уникальную передвижную историко-художественную экспозицию - музей «Поезд Победы». В День защитника Отечества он прибудет в Город воинской славы Ржев.

Выставочная экспозиция повествует о бессмертном подвиге советского народа в годы Великой Отечественной войне и погружает посетителей в реалии военного времени. Через лица героев авторы проекта пытались передать собирательный образ поколения Победителей.

Сохранение исторической правды о войне, патриотическое воспитание подрастающего поколения – приоритетные направления работы Правительства Тверской области.

«На передовой и в тылу советские граждане совершили подвиг, равного которому не знает история. Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Посещение выставки бесплатное. Для того, чтобы попасть на нее, необходимо заблаговременно зарегистрироваться на сайте проекта https://поездпобеды.рф.

«Поезд Победы» будет находиться в Ржеве три дня. 20 февраля в 9.00 стартует регистрация для посещения экспозиции 23 февраля, 21 февраля в 9.00 - на посещение 24 февраля, 22 февраля в 9.00 - на посещение 25 февраля.

На сайте необходимо зайти в раздел «Регистрация», выбрать город, дату, интересующее время, указать фамилию, имя и отчество, номер телефона и адрес электронной почты. После регистрации на электронную почту будет направлен пригласительный билет. Приходить на выставку рекомендовано за 5 минут до назначенного времени.

Посещение детей в возрасте от 6 лет до 12 лет возможно в сопровождении родителей или законных представителей без их отдельной предварительной регистрации при условии регистрации одного из родителей или законного представителя.

Дети от 12 лет могут зарегистрироваться самостоятельно и посетить экспозицию без сопровождения взрослых. Дети младше 6 лет даже в сопровождении родителей не могут посещать экспозицию.

«Поезд Победы» - это первая в мире иммерсивная инсталляция в движущемся составе поезда. Экспозиция размещена в семи вагонах, каждый из которых посвящен военной истории – мирное время и последние часы перед войной, поезд на фронт, концлагерь, санитарный вагон, банно-прачечные поезда и блокада, штабной вагон и бронепоезд, победа и возвращение домой.

Все эпизоды связаны единым художественным аудиорассказом от лица женщины – железнодорожника. Прототипом главной героини стала Елена Чухнюк – машинист паровозной колонны, возившей в годы войны воинские

поезда с оружием и боеприпасами к линии фронта. В экспозиции имя главной героини Лидия, которую озвучивает актриса Екатерина Гусева. Ее посетители услышат в наушниках аудиогида.

Экскурсии будут проходить по передвижной выставке ежедневно с 10.00 до 19.15 с техническим перерывом с 13.45 до 14.55. Время одной экскурсии составит 40 минут. Ежедневно осматривать экспозицию смогут порядка 570 человек.

Организаторы проекта учли все необходимые требования и рекомендации Роспотребнадзора по организации посещения выставочной экспозиции. В частности, для посетителей приобретены индивидуальные средства защиты - перчатки и маски, в каждом вагоне установлены бесконтактные санитайзеры для обработки рук и рециркуляторы для обеззараживания воздуха, на входе в поезд предусмотрен бесконтактный контроль температуры у посетителей. Санитарная обработка поезда будет производиться каждые 4 часа в течение работы экспозиции.

Пресс-служба Правительства Тверской области