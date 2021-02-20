В Тверской области назвали молодых журналистов - обладателей стипендии Губернатора

19 февраля на заседании Президиума областного Правительства, которое провел Игорь Руденя, названы обладатели стипендии Губернатора Тверской области - молодые журналисты региональных и районных средств массовой информации.

«Журналистика в Тверской области имеет особый статус, – считает Игорь Руденя. – Часть истории тверской журналистики – это наши известные литераторы Андрей Дмитриевич Дементьев, Борис Николаевич Полевой».

Всего на конкурс было подано 137 работ. Основными критериями при выборе победителей стали актуальность поднятых журналистами тем, эксклюзивность информации, влияние материалов на развитие институтов гражданского общества и улучшение имиджа Тверской области.

Перед рассмотрением на заседании Президиума Правительства Тверской области представленные работы обсудили на конкурсной комиссии, в состав которой вошли представители профессионального сообщества.

В итоге победителями признаны Екатерина Василькова (корреспондент телеканала ГТРК «Тверь»), Сергей Булдаков (видеооператор телеканала «Форвард-ТВ» из Вышнего Волочка), Анастасия Иванова (завотделом газеты «Дни Озерного»), Елена Морозова (директор телеканала «Наше Нелидово»), Илья Харитонов (видеооператор РИА «Верхневолжье»).

Высокую оценку получили материалы, посвященные празднованию в Тверской области в 2020 году 75-летия Победы, открытию новых производств, ремонту дорог и другим событиям.

Стипендия будет выплачиваться в течение 2021 года ежемесячно.

В Тверской области по инициативе Игоря Рудени в 2020 году также учреждено звание «Почетный журналист Тверской области». Оно присваивается работникам печати, радио и телевидения за заслуги в развитии журналистики и средств массовой информации.

Пресс-служба Правительства Тверской области