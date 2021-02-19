В Тверской области расширят список видов экономической деятельности для использования патентного налогообложения

В Тверской области расширяется список видов экономической деятельности для использования патентной системы налогообложения. Проект изменений в соответствующий региональный закон рассмотрен 19 февраля на заседании Президиума Правительства Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя. Далее проект закона будет представлен на рассмотрение в Законодательное Собрание региона.

С 1 января 2021 года на федеральном уровне отменен Единый налог на вмененный доход (ЕНВД). В связи с этим компании, использовавшие ЕНВД, переходят на другие режимы, включая патентную систему налогообложения (ПСН).

В Тверской области это преимущественно предприятия розничной торговли, перевозки грузов, оказания бытовых услуг. Из более чем 15 тыс. индивидуальных предпринимателей на патентную систему перейдут около 3,5 тысячи.

Предусмотренные проектом закона меры позволят не повысить налоговую нагрузку для индивидуальных предпринимателей, использующих патентную систему налогообложения.

Кроме того, в дополнение к установленным на федеральном уровне 16-ти новым видам деятельности, которые будут работать по патентной системе налогообложения, в Тверской области добавлены еще 30. Важно, что для новых видов деятельности налоговая нагрузка не увеличится по сравнению сЕНВД.

Всеминдивидуальным предпринимателямпри примененииПСН с 1 января 2021 года предоставлено право уменьшить сумму налога, исчисленного за налоговый период, на страховые взносы за себя (на 100%) и за сотрудников (до 50%), что значительно уменьшит налоговую нагрузку.

Пресс-служба Правительства Тверской области