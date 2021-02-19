Колледж им. А.Н. Коняева представит Тверскую область во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге

В Твери завершился отборочный этап соревнований на участие во Всероссийской киберспортивной студенческой лиге 2021 года. За победу сражались пять команд, представляющих учебные заведения Тверской области.

По итогу групповой стадии и стадии плей-офф первое место в турнире заняли студенты Тверского колледжа им. А.Н. Коняева с общей суммой в 565 баллов. Второе место у команды Тверского государственного университета (440 балов), а третье – у Тверского промышленно-экономического колледжа (400 баллов).

Команда Тверского колледжа им. А.Н. Коняева прошла в следующий этап 5 сезона Всероссийской киберспортивной студенческой лиги, победителей которой ждет призовой фонд в размере 2,5 млн рублей.

Всероссийская киберспортивная студенческая лига - соревнования среди студенческих сборных высших и средних специальных учебных заведений, которые проводятся на протяжении всего учебного года. Соревнования состоят из трёх основных этапов, по результатам которых сначала определяются лучшие команды регионов, далее федеральных округов, а в финальном этапе лучшие сборные соревнуются за первые места.

Пресс-служба Правительства Тверской области