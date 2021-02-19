Тверские педагоги: прививка – лучшая зашита от коронавируса

Работники образовательных учреждений Твери подчеркивают, что только вакцинация способна максимально эффективно бороться с распространением коронавирусной инфекции.

Старший воспитатель детского сада № 135 Ольга Васильева сделала прививку, чтобы уберечь от инфекции себя и своих воспитанников.

«Я работаю с детьми, отвечаю за их здоровье и берегу свое, поэтому решила сделать прививку. Записалась на вакцинацию в поликлинику по месту жительства. Мне позвонили накануне из прививочного кабинета, пригласили. Очереди никакой не было. Врач внимательно осмотрел, объяснил, как пройдет вакцинация. Вся процедура заняла около 15 минут. Я считаю, что все должны сделать прививку, чтобы победить пандемию коронавируса», – уверена Ольга Васильева.

Заместитель директора по воспитательной работе тверской средней общеобразовательной школы № 15 Светлана Фомина считает, что необходимо в принципе делать все необходимые прививки.

«У нас большой ученический и педагогический коллектив. Каждый год делаю прививки от гриппа и вообще все положенные прививки. Моя принципиальная позиция: если нет медицинских противопоказаний, надо вакцинироваться, чтобы обезопасить и детей, и коллег, и свою пожилую маму, и, конечно, себя», – говорит Светлана Фомина.

Ее коллега, учитель технологии в той же школе Надежда Ярлыкова сделала прививку от коронавируса в самом начале массовой вакцинации.

«Пока медики ищут новые схемы лечения, я решила для себя, что самым действенным способом защиты от этого тяжелого заболевания будет прививка. На первой неделе массовой вакцинации отправилась в медицинский центр им. Аваева и сделала первую, а затем и вторую прививку. Никаких побочных проявлений не было, все хорошо. Прививку сделали многие мои коллеги. Вакцина доступна, прививочных пунктов много, пожалуйста, приходите», – призывает Надежда Ярлыкова.

Напомним, массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отметил губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

Всего на данный момент в Тверской области прививку от коронавируса сделали 40115 человек – это 84% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 18 февраля, прививку сделали 2354 человека. В федеральный регистр внесена информация о 35055 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов, работают выездные бригады медиков. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.