В Тверской области пройдет викторина на знание истории Дня воинской славы России

Жители Тверской области могут принять участие в викторине «В боях познавшая радость побед», которая будет посвящена истории Дня воинской славы России. Викторина начнется 20 февраля в 11:00 и будет доступна онлайн по ссылке https://myquiz.ru/i/175149.

«Сохранение памяти о войне, патриотическое воспитание – это важнейшие направления нашей работы. Мы должны сделать всё, чтобы память о Великой Отечественной войне оставалась в сердцах потомков победителей», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, в регионе продолжаются акции, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества.

В ходе акции «Армейский чемоданчик» каждый класс представляет импровизированный чемодан, предметы в котором принадлежат членам семьи, которые прошли службу. На классных часах ребята рассказывают одноклассникам об истории судьбы защитника Отечества, чья вещь находится в чемодане.

Школьники Верхневолжья принимают участие в организации тематических праздников. На официальном сайте Всероссийского движения школьников https://рдш.рф/competition/256 представлены материалы для проведения мероприятия в честь Дня защитника Отечества. Для получения доступа к материалам необходимо зарегистрироваться на сайте.

Также жители Тверской области участвуют в челлендже «Зарядка под защитой». Они снимают видео, где участник делает зарядку с тем, кого он считает настоящим защитником – это могут быть родители, родственники, друзья. Затем видео выкладывается в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram» или «TikTok» под хештегами #РДШ #23февраля #Зарядкаподзащитой.

Пресс-служба Правительства Тверской области