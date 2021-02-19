Члены Общественной палаты Твери поддержали массовую вакцинацию от коронавируса

Члены Общественной палаты Твери считают необходимой вакцинацию от коронавирусной инфекции. Многие из них уже сделали прививку.

Председатель палаты Вадим Рыбачук отметил высокую квалификацию медицинских работников.

«Вакцинация проходит оперативно, медицинские работники очень внимательны. В этом убедились члены Общественной палаты города Твери, которые делали прививки в разных клиниках города. Мы специально провели своеобразный мониторинг, и результаты его удовлетворительны. Я выражу общее мнение членов Общественной палаты, что вакцинация в нынешних условиях необходима. Сегодня нам нужно выработать коллективный иммунитет. Во-первых, чтобы снизить нагрузку на учреждения здравоохранения, которые по-прежнему трудятся в напряженном режиме. Наши больницы и полклиники должны вернуться к плановой работе. Во-вторых, чтобы мы максимально быстро вернулись к нормальной жизни без постоянного страха за здоровье близких и родных», – сказал Вадим Рыбачук.

По мнению секретаря Общественной палаты Твери, заведующей отделением функциональной диагностики Областной клинической больницы Екатерины Парамоновой, вакцина «Спутник V» доказала свою высокую эффективность.

«Предугадать, как пройдет заболевание невозможно, болеют люди разных возрастов с разными осложнениями. Уже сейчас доказано, что вакцина «Спутник V», которая имеется в наличии в Тверской области, подтвердила свою эффективность в отношении профилактики тяжелых случаев заболевания. Приятно видеть, что люди приходят на вакцинацию осознанно, активно, целыми семьями. И в моей семье прививки от коронавируса уже сделали», - сообщила врач.

С коллегой солидарна член Общественной палаты Твери, заведующая поликлиникой городской больницы №7 Любовь Ковальчук.

«Нужно понимать, что болезнь нередко протекает сложно, еще тяжелее бывают последствия. Как показывает практика, те, чьи близкие, коллеги, друзья столкнулись с этой инфекцией, те, кто видел, как непросто проходит восстановление после болезни, охотно идут на вакцинацию. У нас в коллективе есть врачи, которые сделали прививку в числе первых, и сегодня анализ показывает высокий уровень антител, что говорит о стойком иммунитете. Поэтому надо вакцинироваться и жить спокойно».

Напомним, массовая вакцинация проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Как отметил губернатор Игорь Руденя, в 2021 году, до начала нового учебного года, в Тверской области от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

Всего на данный момент в Тверской области прививку от коронавируса сделали 40 115 человек – это 84% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 18 февраля, прививку сделали 2 354 человека. В федеральный регистр внесена информация о 35 055 вакцинированных гражданах.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов, работают выездные бригады медиков. Записаться на вакцинацию можно через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте Министерства здравоохранения Тверской области.