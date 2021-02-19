Игорь Руденя вручил награды жителям Тверской области в преддверии Дня защитника Отечества

19 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, Губернатор Игорь Руденя вручил жителям Верхневолжья государственные и региональные награды.

«Каждый из награждаемых ежедневно своей жизнью и трудом подтверждает слова легендарного маршала авиации, почётного гражданина города воинской славы Ржева Александра Ивановича Покрышкина. Он сказал, что «самое главное, самое священное дело всегда есть долг перед Родиной». Жители Верхневолжья всегда верой и правдой служили Отечеству», – отметил Игорь Руденя.

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден преподаватель кафедры автоматизированных систем управления и связи «Военной академии воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К.Жукова» Владимир Смирнов.

«Когда я проходил службу в армии, понял, что надо Родину защищать. И уже больше 30 лет я горжусь своей страной, нашей прекрасной академией, в которой служу. Медаль ордена зарабатывается не одним человеком, а целой группой военнослужащих, преданных своему делу», – отметил Владимир Смирнов.

Медалью Суворова отмечен заместитель начальника Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил, полковник Тимофей Алехин. Он опубликовал свыше 100 научных работ, является обладателем семи патентов в области автоматизации управления. Результаты исследований Тимофея Алехина реализованы в Вооруженных Силах России. В 2017 году благодаря работе Тимофея Алехина усовершенствованы системы противовоздушной обороны авиабазы Хмеймим.

«Эта награда приятна и почетна, но, в то же время, мы служим не за награды. Каждый человек, когда вступает в ряды Вооруженных Сил, осознает, ради чего это делает. Но то, что посчитали меня достойным, я приму как аванс и буду отрабатывать дальше», – поделился Тимофей Алехин.

Медали «За отличие в охране общественного порядка» удостоен начальник отдела уголовного розыска по городу Твери, подполковник полиции Анатолий Волков.

Почетные грамоты, Благодарности и Благодарственные письма Губернатора Тверской области вручены военнослужащим войсковых частей, расположенных на территории Тверской области, сотрудникам «Центрального научно-исследовательского института Воздушно-космических сил», «Военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К.Жукова».

«Мы стараемся воспитывать офицеров, преданных своей Родине, честно и добросовестно исполняющих свои должностные обязанности», – отметил профессор кафедры оперативного искусства академии ВКО Виктор Манеркин.

Пресс-служба Правительства Тверской области