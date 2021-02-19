Жителей Тверской области приглашают присоединиться к всероссийским акциям в честь Дня защитника Отечества

В преддверии Дня защитника Отечества жителей Тверской области приглашают принять участие во всероссийских акциях, которые проходят в социальных сетях. Основные хэштеги акций – #ЗащитимВетеранов, #НашиЗащитники.

Одна из акций – «Помним своих героев». В социальных сетях предлагается разместить короткое видео с портретом ветерана, рассказом о его подвиге.

Еще одна акция – «Родные объятия». В социальных сетях необходимо выложить видео и фото, на которых молодые люди обнимают своих родных - защитников Отечества, а также опубликовать личные истории по этой теме.

Участники акции «Скажи спасибо лично» публикуют со словами благодарности архивные фото и видео со своими родными - защитниками Отечества: отцами, братьями, дедушками, бабушками. Пост предлагается сопроводить историей о жизни своего героя.

В рамках акции «Письмо Победы», которая стартует 19 февраля, нужно написать у себя в аккаунте, поставив хештег, либо через сайт волонтерыпобеды.рф поздравления с 23 февраля ветеранам Великой Отечественной войны. Волонтеры Победы распечатают их на специальном бланке и 23 февраля доставят до ветеранов, проживающих в регионах страны.

23 февраля патриотические объединения и волонтеры планируют возложение живых цветов к памятникам, обелискам, воинским захоронениям и мемориалам. Такие акции могут провести представители Юнармии, Российского движения школьников, кадетских, казачьих и других организаций.

Участники могут провести состязания по силовой подготовке среди мужчин, спортивные забеги и другие соревнования, направленные на популяризацию спорта, воспитание выносливости, находчивости и смекалки среди подрастающего поколения. Фотографии и короткие видео акций можно выкладывать в соцсетях с указанным выше хэштегом.

Активистам напоминают – все мероприятия в офлайн-формате должны проводиться с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

Поздравления и акции, приуроченные к празднику, предлагается организовать в вузах, колледжах и школах.

Один из вариантов – флешмоб-поздравление #Нашизащитники, в ходе которого девушки записывают поздравления военным или работникам силовых ведомств. Видео с хештегом выкладывается в соцсети, и эстафета поздравлений передается дальше.

Еще один флешмоб с хештегом #НашиЗащитники – видео, в которых женщины благодарят своих коллег-мужчин за совместную работу в непростой 2020 год: врачей, полицейских, волонтеров, учителей и представителей других профессий.

Пресс-служба Правительства Тверской области