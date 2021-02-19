В Ржеве Тверской области открывается выставка скульптора Андрея Коробцова, автора мемориала Советскому солдату

19 февраля в 16:00 в Ржевском выставочном зале открывается персональная выставка «Рубежи» известного российского скульптора Андрея Коробцова – автора Ржевского мемориала Советскому солдату.

Андрей Коробцов – автор более 200 работ, включая 40 памятников.

В 2010 году совместно с архитектором Константином Фоминым он основал в Москве архитектурно-скульптурную мастерскую. За годы сотрудничества творческий тандем реализовал ряд крупных проектов в России и за рубежом. Среди наиболее значимых работ мастерской – памятник русской княгине Ольге Константиновне Романовой в греческом городе Салоники (2016), монумент Герою Советского Союза Ханпаше Нурадилову в Грозном (2018), монумент Греческому легиону императора Николая I в Севастополе (2016) и многие другие.

В 2018 году проект Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина победил в конкурсе проектов Ржевского мемориала Советскому солдату. 25-метровую бронзовую скульптуру весом более 80 тонн установили на 10-метровом восьмигранном холме в Ржевском районе, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои.

Мемориал в Ржевском районе Тверской области был открыт Президентом Владимиром Путиным 30 июня 2020 года.

Губернатор Игорь Руденя назвал открытие Ржевского мемориала Советскому солдату одним из главных событий 75-летия Великой Победы.

В основу идеи центральной фигуры монумента легло стихотворение Александра Твардовского «Я убит подо Ржевом». На стальных плитах у мемориала увековечены имена около 65 тысяч погибших под Ржевом защитников Отечества.

В 2020 году по поручению Губернатора Игоря Рудени запущены маршруты общественного транспорта из Твери и Ржева до мемориала. Сейчас рядом с ним строится железнодорожная станция, чтобы сделать памятное место доступным для всех желающих его посетить.

Пресс-служба Правительства Тверской области