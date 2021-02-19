Митинг в честь настоящих героев



15 февраля в России отмечается важная памятная дата - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Этот день утвержден федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ 29 ноября 2010 года.

15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Новая памятная дата установлена, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, развернутым после Великой Отечественной войны.

В Конаковском районе в этот день традиционно проходит митинг на площади у районного комиссариата. В этом году участие в нем приняли районные и городские власти, школьники и студенты. Особенно приятно было видеть юнармейцев МКУ ЦМП «Иволга» и учащихся Конаковского колледжа, которые, несмотря на низкие температуры, достойно отстояли «Вахту памяти».

От имени администрации Конаковского района к участникам митинга обратилась временно исполняющий обязанности главы Конаковского района Наталья Василенко:

- Сегодня по всей нашей стране проходят митинги в честь настоящих героев. Мы сегодня вспоминаем ребят, ветеранов, которые своими поступками доказали преданность нашей Родине. Отдать свою жизнь за Родину – это великая честь. Вечная память героям и бесконечное уважение ветеранам.

Много горя, бед и страданий принесла нашему народу та жестокая война в чужом краю. Но и там, в далеком Афганистане, советские воины проявили мужество, стойкость, благородство души. Имена героев той войны навечно вписаны в летопись России. Страна потеряла в этом военном конфликте 14 453 солдат и офицеров. Пятеро жителей Конаковского района не вернулись с той войны. Их имена мы будем помнить всегда. Это И. Шайкин, А. Куделин, А. Лепидов, В. Крюков и В. Жуйков. Память каждого на митинге почтили минутой молчания.

Анна РИХМАЙЕР.