23 февраля – День защитника Отечества

Дорогие ветераны Вооруженных Сил!

Уважаемые военнослужащие!

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

Этот праздник в нашей стране служит символом глубокого, всенародного уважения к людям ратной профессии – всем, кто хранит мир, стоит на страже суверенитета и безопасности нашей Родины.

Тверской край вписал яркие страницы в героическую летопись России. Верхневолжье славится богатыми воинскими традициями, именами выдающихся военачальников и прославленных героев Отечества.

В легендарных битвах, на суше и на море, в героических сражениях жители Верхневолжья всегда проявляли стойкость, силу духа, мужество и безграничную преданность Родине.

Не случайно на тверской земле в Год памяти и славы открыт мемориал Советскому солдату, который является олицетворением защитников нашей страны в годы Великой Отечественной войны, воплощением немеркнущей памяти о подвиге поколения победителей.

Благодарю ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации за верность долгу и беззаветное служение Отчизне.

Современное поколение военнослужащих Тверской области достойно продолжает многовековые традиции русского воинства, проявляет высокую боевую выучку, вносит вклад в укрепление обороноспособности нашего государства.

Желаю всем защитникам Отечества здоровья, успехов в службе, мира, счастья и благополучия!

Губернатор Тверской

области И.М.Руденя.

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Уважаемые ветераны

войны и Вооруженных Сил, кадровые

офицеры и воины

запаса всех

поколений!

От имени депутатов Законодательного собрания Тверской области примите поздравления с Днем защитника Отечества!

23 февраля – один из самых любимых праздников в России, его отмечают вся страна и каждая семья. Мы отдаем дань глубокого уважения российскому солдату, воинским традициям, светлой памяти тех, кто отдал жизнь за Родину.

В день праздника наши лучшие пожелания всем, кто несет караулы и вахты, кто защищает интересы родной страны далеко от дома. Пусть ваш праздник всегда будет мирным и радостным.

Депутаты Законодательного собрания регулярно встречаются с военнослужащими, с призывниками, участниками боевых действий. Решены задачи по расширению социальной поддержки ветеранов, законодательно отрегулированы вопросы военно-патриотического воспитания молодежи. Убежден, что подрастающее поколение защитников Отечества будет достойным преемником эстафеты воинского подвига и боевого братства.

Служить Родине можно не только с оружием в руках. Добросовестный труд, ответственность за судьбу близких людей, активная жизненная позиция – в этом залог стабильного развития нашего государства.

Дорогие земляки! Пусть и на мирном поприще мужество, верность своим принципам помогают вам преодолевать трудности, сохранять достоинство в любых жизненных ситуациях.

Пусть никакие невзгоды не омрачают жизнь ваших родных и близких!

Крепкого вам здоровья, профессиональных успехов, семейного счастья и благополучия!

Председатель Законодательного собрания Тверской области С.А.ГОЛУБЕВ.

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Дорогие наши

мужчины, поздравляю

Вас с праздником

мужества,

благородства

и чести – с Днём

защитника Отечества!

Этот праздник объединяет все поколения граждан нашей большой страны. Мы помним великие ратные подвиги предков, сердечно благодарим ветеранов Великой Отечественной войны, с уважением относимся к тем, кто и сегодня, сохраняя верность присяге, несет нелегкую службу.

На примере этих достойных людей мы должны воспитывать молодое поколение россиян, прививая ценности патриотизма, долга, ответственности за судьбу Родины.

Желаю всем защитникам Отечества крепкого здоровья, боевого настроения, надежного тыла, мирного неба и благополучия!

Светлана МАКСИМОВА,

депутат Государственной думы РФ,

фракция «Единая Россия».

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Уважаемые жители

Конаковского района!

Дорогие защитники

Отечества!

Примите самые искренние поздравления с замечательным праздником - Днем защитника Отечества!

Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов, защищавших нашу страну во все времена. Стойкость духа, героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо проявились в тяжелые годы Великой Отечественной войны. Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослужащих, исполнявших свой интернациональный долг и защищавших территориальную целостность страны.

Это праздник и всех, кто сегодня несет службу в рядах Вооруженных сил России. Офицеры и солдаты Российской армии службой подтверждают свои патриотизм, достоинство, верность, благородство.

От всей души поздравляем с праздником и желаем крепкого здоровья, душевного спокойствия, благополучия, тепла родным и близким и долгих лет жизни! И, конечно, мирного неба над головой всем нам!

С уважением, депутат ЗС Тверской области

Д.И.Дородных, глава Конаковского района

О.В.Лобановский, председатель Собрания депутатов Конаковского района Д.Е.Щурин.