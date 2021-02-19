МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Встреча с Благочинным

В администрации Конаковского района прошла встреча заместителя главы администрации Конаковского района по социальной политике Аггюль Бородиной и Благочинного Конаковского округа протоиерея Петра Дубяго. Во встрече приняли участие начальник управления образования Конаковского района Михаил Кожехов и заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта Людмила Шапкина.

Для реализации совместных действий по популяризации выбора модуля «Основы православной культуры на территории муниципального образования» и решения других профильных вопросов создана рабочая группа. В ее состав вошли Аггюль Бородина, Петр Дубяго, Михаил Кожехов, Александра Федотова.

Расширенное заседание муниципального Координационного совета с участием руководителей района, руководителей учебных заведений и заведений культуры намечено провести 2 марта.

Среди основных вопросов к обсуждению на расширенном заседании муниципального Координационного совета намечены следующие: подписание Соглашения о сотрудничестве между главой муниципального образования и Благочинным Конаковского округа. Планируется также обсуждение хода реализации совместных социально значимых проектов, популяризация модуля «Основ православной культуры» в дошкольных и средних общеобразовательных организациях, в том числе в рамках предметной области основ религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ).

Выполнению планов будет способствовать перезаключение в мае 2021 года соглашений о сотрудничестве между настоятелями приходов, ответственными за отделы и руководителями отделов образования, перезаключение до марта 2021 года договоров о сотрудничестве между православными приходами и всеми образовательными организациями (детскими садами и школами) района.

Будут также выполняться особые поручения, предусмотренные помощниками Благочинного по религиозному образованию и катехизации: постоянно оказывать содействие в организации методических объединений учителей учебных областей ОРКСЭ и ОДНКНР муниципальных образований, систематически принимать участие в работе методического объединения учителей учебных областей ОРКСЭ и ОДНКНР муниципалитетов.

Помощникам Благочинного и настоятелям приходов по религиозному образованию и катехизации поручается пересмотреть и уточнить планы сотрудничества между всеми образовательными организациями и приходами, учитывая индивидуальные особенности взаимоотношений, с включением раздела «Популяризация учебного модуля Основы православной культуры в рамках предметных областей Основы религиозных культур и светской этики и Основы духовно-нравственной культуры народов России».

В планах деятельности Благочинного - акцентировать внимание духовенства и приходских активистов на важности духовно-нравственного воспитания в светских образовательных организациях с привлечением их к взаимодействию между приходами и образовательными организациями (детскими садами, школами, библиотеками, досуговыми центрами, спортивными центрами) в рамках реализации стратегии духовно-нравственного воспитания детей Тверской области и подписанных договоров о сотрудничестве.

В ходе беседы также достигнуто соглашение о необходимости введения постоянной рубрики «Слово пастыря» в районной общественно-политической газете «Заря».



Совещание

с директорами школ

В зале заседаний администрации района состоялось плановое совещание руководителей общеобразовательных учреждений района. В повестке совещания значилось девять вопросов. Напомним, что подобные совещания проводятся примерно раз в месяц, и руководители школ района обсуждают наиболее актуальные проблемы.

О реализации проекта «Мастерская художественных промыслов» участников совещания познакомила представитель производственной компании «Конаковский фаянс» Елена Лисина, которая рассказала, что производственная компания «Конаковский фаянс» в партнерстве с некоммерческой Ассоциацией «Союз малых товаропроизводителей» одержали победу в конкурсе президентских грантов и получили поддержку фонда президентских грантов на реализацию своего проекта «Мастерская художественных промыслов». Этот проект направлен на сохранение существующего на территории Конаковского района традиционного промысла по производству и росписи керамики. Обучение в мастерской будет бесплатным, срок обучения с 1 апреля по 31 декабря текущего года. Участие в проекте смогут принять две возрастные категории: дети от 12 до 17 лет и взрослые старше 18 лет. Отбор для обучения будет проводиться на конкурсной основе, сам конкурс пройдет с 1 по 31 марта текущего года. Дети будут участвовать в конкурсе заочно. Для этого им нужно будет выполнить рисунок, удовлетворяющий определенным требованиям. Положение о конкурсе разработано, с ним можно ознакомиться на сайте mhp.konakovo.org Взрослые будут участвовать в конкурсе очно. Он пройдет на территории производственной компании «Конаковский фаянс» в два этапа - рисунок на заданную тему и скульптура. Все материалы для конкурса будут предоставлены бесплатно. Общее число победителей - 35 человек, 15 детей и 20 взрослых. На производстве их будут учить росписи высокотемпературными красками, скульптуре и моделированию. Участники смогут слепить свои первые скульптурные композиции, снять с них гипсовые формы, изготовить фаянсовые изделия и обжечь их. То есть смогут пройти всю технологическую цепочку изготовления керамического изделия. Кроме этого, «Конаковский фаянс» готов предоставить рабочие места для 2 - 3 человек. Подростки, поступившие в профильные учебные заведения, смогут пройти на предприятии практику с бесплатным предоставлением материалов.

Безопасность детей - важнее всего, поэтому на совещании его участники обсудили вопросы профилактики преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. С информацией по данному вопросу выступила старший помощник прокурора Валентина Карпова, которая подчеркнула, что чрезвычайно важно обеспечить эффективное взаимодействие семьи и школы в плане профилактики правонарушений среди несовершеннолетних. Участники совещания обсуди предстоящую аттестацию руководителей образовательных учреждений. Уровень квалификации директоров школ, учреждений дополнительного образования и дошкольных учреждений проверит специальная комиссия. Выводы комиссии послужат основанием для продления трудового договора с руководителем.

На совещании с директорами образовательных учреждений также рассмотрены вопросы целевого обучения, организации образовательного процесса во втором полугодии текущего учебного года.

Дневник вакцинации

В Конаковском районе идет пятая неделя массовой вакцинации от коронавируса.

Массовая вакцинация населения от коронавируса проводится по поручению Президента России Владимира Путина. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу создать в районах региона условия для вакцинации всех желающих. В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. В Конаковской ЦРБ прививочная кампания начата 28 января.

Сегодня на прививку пришли 30 человек из общества инвалидов Конаковского района. Председатель Конаковской районной организации общества инвалидов Галина Корнилова уверена, что старшее поколение, люди с ограниченными возможностями обязательно должны привиться от коронавируса.

- Прививка нам нужна. Это важно, потому что практически у каждого, кто пришел сегодня, имеются сопутствующие заболевания, которые могут усилиться на фоне заражения коронавирусной инфекцией. Мы хотим, чтобы наша жизнь была продлена, поэтому призываю всех как можно быстрее вакцинироваться и защитить свое здоровье, - комментирует тему Галина Георгиевна.

Эффективность вакцины составляет более 91 процента. Препарат безопасен и показан к применению лицам от 18 лет и выше, в том числе, представителям старшей возрастной группы, так как они наиболее подвержены риску заболевания.

Любовь Николаевна Гришина, инвалид 2 группы рассказала, как прошла процедура осмотра и вакцинации.

- Мне 75 лет, сомнения, конечно, были: делать или не делать, да и по пути в поликлинику волновалась. Сначала я пообщалась с терапевтом, спросила, как все будет проходить. Мне измерили давление и температуру, спросили о самочувствии. Именно укола я не боюсь, пугала неизвестность. Процесс занял секунды три. Почувствовала только сам укол в руку, а введение препарата было безболезненным. 30 минут попросили посидеть у кабинета.

Семейная пара Сергей Николаевич и София Алексеевна Бабушкины уже переболели коронавирусом, но все же решили вакцинироваться. Сейчас достоверно известно, что после вакцинации уровень иммунной защиты и количество антител выше, чем после перенесенной болезни.

- Нам дали памятку для прививающихся и анкету с внушительным перечнем заболеваний (да/нет), измерили сатурацию, поинтересовались аллергиями. В процедурном кабинете попросили засучить рукав и сделали укол. Все случилось. Стоит теперь довериться своему организму и жить в привычном режиме. Всем, кто думает или сомневается, я рекомендую по возможности сделать прививку. Вместе с антителами у нас появляется шанс не заболеть или, по крайней мере, выжить, даже если заболеешь, - комментирует происходящее Сергей Николаевич.

На вакцинацию можно предварительно записаться по телефону 4-28-80, через личный кабинет единого портала www.gosuslugi.ru, региональную медицинскую информационную систему www.medregtver.ru, по единому номеру «122», а также по телефонным номерам прививочных пунктов, которые размещены на сайте министерства здравоохранения Тверской области.

Минздрав рекомендует в течение трех дней после вакцинации не мочить место инъекции, не посещать сауну, баню, не принимать алкоголь и избегать чрезмерных физических нагрузок. При покраснении, отечности, болезненности места вакцинации можно принять антигистаминные средства, а при повышении температуры тела до 38 градусов после прививки - парацетамол. Алкоголь может значительно снизить иммунитет и сделать вакцинацию малоэффективной или бессмысленной, поэтому употребление алкоголя необходимо прекратить и до вакцинации, как минимум за две недели. Кроме того, рекомендовано не переохлаждаться, не перегреваться и избегать стрессов для организма после прививки.

Подготовила Ирина ТРЕТЬЯКОВА