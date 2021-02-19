В снежном феврале 1971 года для маленьких граждан города Конаково распахнул свои двери детский сад №7 и назван тёплым ласковым словом «Солнышко». Он был построен для работников фаянсового завода имени М.И.Калинина. С тех пор вот уже 50 лет в его стенах звучит весёлый детский смех.

Юбилей – время подведения итогов, размышлений о достижениях, успехах, планах на будущее. За эти годы детский сад прошёл длинный путь становления, накопления педагогического опыта, творческого поиска, улучшения материально-технической базы.

Возглавила коллектив сада Лидия Георгиевна Сотина, которая руководила им более десяти лет, а в 1998 году «Солнышко» было передано в ведение управления образования администрации Конаковского района. За годы существования детский сад выпустил немало достойных граждан, которые не только с любовью и теплом вспоминают «Солнышко», интересуются его жизнью, но и с удовольствием и доверием приводят сюда своих детей и внуков, зная, что те будут под надёжным присмотром, где их правильно воспитают, многому научат и подготовят к школе.

С 1997 года сад возглавляет Надежда Ивановна Соколова. Всё было на её пути: и трудности, и радость, и гордость, и успехи, и разногласия. Но несмотря на это она шла вперёд со временем. И вот уже 33 года руководит коллективом. Она как заботливая, любящая мама всегда рядом с коллективом, всегда подскажет, поможет, даст дельный совет. В процессе практической работы Надежда Ивановна сплотила вокруг себя педагогов-единомышленников, и пройдя большой жизненный творческий путь, они совместно реализуют программу развития ДОУ, проводя разные мероприятия, направленные на решение поставленных задач дошкольного образования. За свой труд Надежда Ивановна награждена знаком «Отличник народного просвещения».

Хочется выразить слова признательности заместителю заведующей Валентине Васильевне Урывовой, под руководством которой многие годы наши педагоги оттачивали своё профессиональное мастерство, внедряли инновации, обобщали педагогический опыт работы. 49 лет она работает с коллективом, награждена знаком «Почётный работник общего и профессионального образования РФ». Это плодотворные годы нелёгкого и ежедневного труда.

За годы работы в детском саду сформировался коллектив единомышленников, которые помогают детям познавать новое, учат видеть прекрасное и удивительное, укреплять здоровье. Сотрудники стремятся создать для детей атмосферу любви и радости, сделать жизнь ребят интересной и содержательной. Здесь трудятся замечательные педагоги. Работать с детьми может не каждый, а только люди с доброй и открытой душой, заботливым и любящим сердцем, способные любить всех детей одинаково и осознавать ценность и важность любого момента в жизни дошкольников.

Хочется отметить наших ветеранов, которые посвятили свою трудовую деятельность воспитанию и обучению подрастающего поколения. Они не стоят на месте, а постоянно стремятся к профессиональному совершенству. Многие заслуженно награждены Почётными грамотами главы Конаковского района, управления образования администрации Конаковского района, департамента образования администрации Тверской области, Министерства образования РФ. Ветераны труда, воспитатели с большим стажем – пример и гордость нашего коллектива. Это Галина Львовна Рогожина. Уже 47 лет она отдаёт свою энергию, любовь, своё знание детям. Является активным наставником молодёжи, имеет большой авторитет среди коллег и родителей. Её воспитанники с радостью и желанием приводят к ней своих детей. Это А.В.Виноградова – воспитатель, постоянно стремящийся к профессиональному совершенствованию, большую работу она ведёт с родителями, которые с огромным желанием помогают ей во всех творческих начинаниях. Е.Н.Баранова - настоящий профессионал своего дела, строит отношения с детьми на доверии и уважении, требовательна и справедлива, глубоко верит в большие возможности ребёнка.

И.А.Егорова много лет работает с детьми, любую роль сыграет на утреннике, её выпускники всегда отлично подготовлены к школе.

С.А.Перцева – опытный педагог, который качественно реализует задачи воспитания и образования детей дошкольного возраста.

М.В.Смирнова, С.С.Блинова, С.А.Алексеева, Н.Е.Жданова, О.В.Арсеньева, О.В.Владимирова, И.В.Мелёшкина, Н.Г.Ганжина – педагоги с большим стажем, которые находят дорожку в душу каждого ребёнка. Оптимизма им не занимать: сыграют любую роль, выступят на педсовете, придумают весёлые развлечения. Без остатка растворяясь в работе, они создают в этих добрых стенах неповторимую атмосферу добра, отдают частичку своей души. Дети с радостью посещают группы, где работают эти педагоги. Огромную, нелёгкую работу ведут воспитатели, которые трудятся в группах раннего возраста. Сколько надо терпения, выдержки, умения, сил и фантазии, чтобы создать доверительные, дружеские отношения между детьми, родителями и педагогами. Долгие годы здесь работают В.В.Егорова, О.В.Лебедева, Д.Ш.Исмаилова.

В нашем саду есть воспитатели, которые повышают своё педагогическое мастерство, совмещая работу с учёбой. Это Л.В.Гут, Е.А.Пиуновская. Есть и молодые воспитатели, которые влились в наш дружный коллектив, – это Т.Ю.Баскакова, Е.С.Билетина, В.Д.Галихина, И.Р.Колосова. Все они с желанием работают с детьми, стараются перенимать опыт у стажистов.

А какие у нас специалисты! Это творческие, с высоким энтузиазмом педагоги. Занятия, утренники, праздники по музыкально-эстетическому воспитанию и развитию у С.С.Беловой и Ж.В.Лебедевой всегда интересны и разнообразны, приносят детям радость и удовольствие. С.С.Белова - музыкальный руководитель с большим стажем. Она сочиняет удивительные сценарии к утренникам, городским выступлениям, применяя в своей работе с детьми компьютерные технологии. С её помощью наши воспитанники получают призовые места на разных конкурсах.

Наши дети с желанием и радостью посещают физкультурные занятия, которые проводит молодой специалист, влюблённый в своё дело, инструктор по физкультуре Е.В.Гольм. Занятия проходят с элементами аэробики, они увлекательны и интересны. Наши дети не раз получали гран-при на парадах малышковых войск, призовые места в городских соревнованиях «Весёлые старты».

Много лет в «Солнышке» работает педагог-психолог И.В.Шатова. Она умело находит индивидуальный подход к каждому ребёнку, всегда придёт на помощь воспитателю, даст профессиональный совет родителям.

В нашем саду работает замечательный учитель-логопед О.Ю.Желтовская, которая на своих занятиях применяет фантазию, мастерство, компьютерные технологии. С интересом проводит консультации для коллег и родителей. Дети с удовольствием посещают её кабинет.

Весь педагогический коллектив идёт в ногу со временем, учится и профессионально растёт.

Вторыми мамами для детей являются младшие воспитатели, повара, медсестра. Благодаря их стараниям детский сад встречает воспитанников свежестью, чистотой, вкусными ароматами из кухни, которые каждого посетителя учреждения возвращают в неповторимую атмосферу детства.

Работа в детском саду невозможна без участия в ней родителей. Педагоги и родители - партнёры в общем важном и нелёгком деле – воспитании и обучении детей. Наши отношения складываются на основе взаимоуважения, доброжелательности, доверия и сотрудничества. Мы благодарны нашим мамам и папам, бабушкам и дедушкам, которые активно участвуют в жизни нашего учреждения. Ведь дети - наше будущее, и именно от сотрудничества семьи и детского сада зависит, будет ли оно счастливым и гармоничным. Какие «плоды» мы вырастим, такие и соберём.

«Солнышко» имеет свои замечательные традиции. Мы воспитываем детей в духе патриотизма, любви к своему родному краю, уважения к старшему поколению. Систематически проводим тематические мероприятия, посвящённые городу Конаково. В саду проходят поэтические, музыкальные, творческие вечера, спортивные состязания, семейные, экологические праздники и акции. Мы гордимся тем, что наше «Солнышко» не просто место, куда родители приводят своих детей, а пространство для творческой самореализации, поисков и открытий детей и взрослых, их интенсивной, насыщенной, интересной жизни!

Юбилейная дата уйдёт в историю, а впереди у замечательного коллектива – новые открытия, достижения, свершения, постоянное повышение педагогического мастерства, участие в жизни города, а самое главное – непрерывный процесс воспитания, образования и обучения тех, за кого они в ответе: за юных конаковцев. А значит, будет по-прежнему познаваться окружающий мир, осваиваться первые уроки добра и дружбы. Жизнь продолжается, детство не уходит никуда. Оно жило, живёт и будет жить в добром, тёплом и уютном «Солнышке», в любимом для маленьких детей детском саду.

От имени всего коллектива хочется сказать огромное спасибо и низкий поклон всем, кто принимал участие в становлении и развитии детского сада, тем, кто сейчас трудится в стенах этого учреждения. Искренне желаем вам чистого неба, ласкового солнца, крепкого здоровья, удач, оптимизма, творческих и профессиональных достижений!

С днём рождения, «Солнышко»!

Г. Рогожина,

воспитатель детского сада.