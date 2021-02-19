КОНАКОВСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Второе Моховое, а где первое?

Жительница г. Конаково София Бабушкина задала вопрос: «Есть у нас в районе 2-е Моховое. А где первое?».

Вот что ответили женщине в нашей группе в сети Интернет:

Алексей Иванов:

- Ранее существовало 1-е Моховое, к нему относилась промзона. 2-е Моховое - это жилые дома. С развалом СССР и упадком промышленности произошло поглощение 1-го Мохового, не оставив и воспоминаний о нем. Аналогичную ситуацию можно наблюдать с д. Александровка и д. Скрылево, если первая деревня имеет одноименную улицу, то вторая безнадежно стерта из истории, как и первое Моховое.

Александр Солодянкин:

- Название «Второе Моховое» объясняется тем, что сравнительно недалеко располагался посёлок Первое Моховое, в котором также добывался торф. Он был связан узкоколейной железной дорогой со станцией Завидово.

Во времена войны бои велись западнее посёлка в районе урочища Беловка близ деревни Рябинки. На территории лесов располагался тыл. До наших дней сохранились остатки окопов и военных построек, в особенности тех, что расположены поодаль от посёлка. В военные и послевоенные годы в Моховом держали пленных, которые работали, в том числе, на железной дороге. Было также «немецкое» кладбище, где хоронили умерших пленных.

Александр Счетчиков:

- Насколько мне известно, во время войны название (в сводках) было Рабочий посёлок. Во всяком случае, на картах того времени и в донесениях в Ставку фигурировало такое название. Приведу выдержку из «Извлечение из оперативной сводки № 280 генерального штаба Красной Армии на 8.00 3.12.41 г. - 30-я армия в течение 2.12. боевых действий не вела. Противник перед фронтом армии перешёл к обороне. 5 сд и 46 кд - без изменений. 185 сд своим 1319 сп обороняла рубеж СВЁРДЛОВО - ПЕРВОМАЙСК - РАБОЧИЙ ПОСЁЛОК - выс. 140,8 - (иск)НОВОШИНО и 280 сп - выс.140,8 - опушка леса севернее БОРТНИКОВО» (серия «АРХИВ», БИТВА ПОД МОСКВОЙ, книга первая).

София Бабушкина: Спасибо! Но полной ясности всё равно нет.

У кого ещё есть сведения на эту тему?

Подарили книги с любовью

Ежегодно 14 февраля, начиная с 2012 года, отмечается Международный день дарения книг (International Book Giving Day), который объединяет всех, кто дарит книги детям и прививает им любовь к чтению. Участницы клуба пожилых людей - ветеранов Кольской АЭС «Северяночка» приготовили к этому дню подарки для сельских библиотек. Книги, давно прочитанные и любимые, были переданы в дар Городенской СЦБС и в библиотеку досугового центра поселка Козлово.

Специалисты отделения срочной помощи ГБУ «КЦСОН» Конаковского района оказали содействие в передаче книг. Также в библиотеки были отданы брошюры о мерах социальной поддержки многодетным семьям в Тверской области.



Давно мечтала попасть на «Поле чудес»

Конаковцы уже не раз побывали на «Поле чудес». А 12 февраля по телевизору показали игру, в которой участвовала пенсионерка из г. Конаково Валентина Соловьянова. Многие конаковцы болели за землячку. Женщина дошла до финала и одержала победу в первой тройке участников. В этом выпуске тема эфира звучала как старые русские слова. Вопрос полуфинала был такой: «Как в Пензенской губернии называли девушку, которая вышла замуж украдкой, без разрешения родителей?». Жительница г. Конаково дала правильный ответ на вопрос.

Валентина Николаевна коротко рассказала о себе всем зрителям: в г. Конаково проработала 33 года воспитателем, потом пять лет охранником на базе отдыха, а сейчас, по её словам, трудится начальником швабры. На «Поле чудес» Валентина Соловьянова подарила Леониду Якубовичу саморучно вышитые иконы из бисера, которые он обещал передать в храм.

Пенсионерка была в двух шагах от победы, но, к сожалению, фортуна всё же отвернулась от неё – она попала на сектор ноль, и ход перешёл к другой участнице. Вот что рассказала Валентина Николаевна об игре:

- Всё получилось очень быстро. Мне позвонили накануне вечером, и поэтому я не была готова. Растерялась, но дети меня уговорили ехать, и не пожалела - обстановка там действительно чудо, вы не представляете. Уехала на собеседование 29 января, нас там водили на экскурсию в музей «Поля чудес», в субботу мы просто гуляли по Москве, а 31 января были съёмки.

Со мной должна была поехать внучка, но она приболела. Якубович вручил мне куклу для неё. Ещё мне подарили термопот на пять литров и набор «Кубань продукт», а самый большой подарок - это игра, я давно мечтала там побывать. Угадала слово, но барабан предательски подвёл, обидно. Очень хотелось ещё поиграть, но так получилось. Всё же свою мечту я исполнила.

Людмила Кикало.



Опять вандализм

13 февраля, с 16.00 до 18.00, была расписана стена нашей библиотеки «мастерами художественного слова».

В 2019 году был проведён ремонт фасада здания. И начиная с этого времени, наша библиотека не раз подвергалась «рисункам от юных мастеров живописи».

Потом к нам приходили мамы, папы, бабушки, тёти, дяди и остальные родственники и знакомые, доказывая, что их ребёнок сделал это случайно, что мы своими заявлениями в полицию испортили жизнь их ребёнку. Много доброго мы услышали в свой адрес.

Мы снова всем сообщаем:

1. Библиотека - это муниципальное имущество, и за его порчу полагается штраф.

2. Вокруг библиотеки установлено видеонаблюдение.

3. За каждое такое нарушение мы подаём заявление в полицию.

С уважением, администрация центральной библиотеки.

В Конаковской ЦРБ начал работать новый компьютерный томограф

В Конаковской ЦРБ введён в эксплуатацию новый компьютерный томограф. В кабинете, где установлено медицинское оборудование, проведён ремонт. Всего для больниц Тверской области в 2020 году было приобретено 7 аппаратов КТ.

В период распространения коронавирусной инфекции в регионе усилена работа по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения, оснащению их медицинским оборудованием. По мнению губернатора Игоря Рудени, современные средства диагностики и лечения позволяют эффективней бороться с распространением коронавируса, в дальнейшем приобретенная медтехника будет использоваться при оказании плановой медицинской помощи жителям Верхневолжья.

Сегодня КТ используются для диагностики коронавирусной инфекции, что позволяет медикам максимально точно поставить диагноз пациенту - наличие коронавирусной инфекции или внебольничной пневмонии.

В настоящее время график работы КТ в Конаковской ЦРБ с 8.00 до 14.00. Прорабатывается круглосуточный режим работы.

Новый компьютерный томограф уже установлен также в Ржевской ЦРБ. Там проведен ремонт помещения, где будут проводиться исследования, завершается ремонт холла для ожидания, входной группы, после чего КТ будет введен в эксплуатацию. Сейчас в учреждении действуют два аппарата компьютерной томографии, запуск третьего позволит повысить доступность проведения этого вида диагностики на территории.

Помимо Конаковской и Ржевской, новое оборудование было установлено в Калининской, Кимрской, Вышневолоцкой ЦРБ, городской больнице № 6, больнице скорой медицинской помощи.

Современное диагностическое оборудование приобретается не только за счёт бюджетных средств. Помощь учреждениям здравоохранения Тверской области оказывают благотворители. КТ для Конаковской ЦРБ закуплен за счёт внебюджетных средств.

Кроме того, именно при поддержке благотворителей в прошлом году в Кимрской центральной районной больнице введён в эксплуатацию новый 16-срезовый аппарат, а в Калининскую центральную районную клиническую больницу поступил 64-срезовый КТ.

Пресс-служба правительства Тверской области.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ

Центр занятости населения Конаковского района приглашает жителей г. Конаково и Конаковского района на ярмарку вакансий.

Вы сможете:

- подобрать варианты подходящей работы

из банка ЦЗН;

- встретиться с работодателями;

- получить консультации по вопросам трудоустройства, открытия собственного дела, профессиональной переподготовки, применения трудового законодательства.

Ярмарка проводится в ДК «Современник» 25 февраля, с 11 до 13 часов.

Все услуги оказываются бесплатно.



Из зала суда

Назначен штраф за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В ночное время 14 ноября 2020 года на улице Гагарина г. Конаково гражданин С., управлявший автомобилем УАЗ «Патриот», был остановлен инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России по Конаковскому району. После проведения освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и его подтверждения правонарушитель был отстранен от управления автомобилем с составлением соответствующего протокола об административном правонарушении.

Учитывая, что гражданин С. ранее привлекался к административной ответственности за совершение подобного нарушения, в отношении его было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, – управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Указанное уголовное дело поступило на рассмотрение в Конаковский городской суд Тверской области.

При ознакомлении с материалами уголовного дела подсудимый, а также его защитник заявили ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства в связи с согласием с предъявленным обвинением в полном объёме. Приговором суда от 8 февраля 2021 года гражданин С. признан виновным в совершении преступления, ст. 264.1 УК РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 280000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2,5 года. Приговор в законную силу не вступил.

Пресс-служба Конаковского

городского суда Тверской области.