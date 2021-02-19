В музыкальной гостиной районного ДК «Современник» вечером 12 февраля царила атмосфера джаза, пели и слушали джаз, говорили о нём. В «джазе только девушки», и на этом вечере пели только представительницы прекрасного пола, но джазовые композиции на саксофоне виртуозно исполнил единственный мужчина - Михаил Чутко. Вокалист-саксофонист, преподаватель по классу саксофона и фагота, заслуженный деятель русского музыкального сообщества.

Исполняли джазовые композиции прекрасные солистки РДК Елена Рощина, Татьяна Колотвина и Татьяна Темерова. Первой музыкальной композицией стала музыка Дж. Гершвина из оперы «Порги и Бесс» - «Нью-Йорк, Нью-Йорк» в исполнении великого Луи Армстронга, культового американского джаз-исполнителя, трубача и певца.

Идея джазовой гостиной пришла после того, как здесь же прошёл вечер романса, который очень понравился зрителям. Он был уютным и камерным.

- А почему бы не сделать такую же гостиную, только джазовую, - предложила любительница джаза Елена Рощина.

Сказано - сделано. В РДК «Современник» работают талантливые люди, им по плечу любой креатив. Две ведущие Татьяна Темерова и Наталья Савельева рассказали об истории джаза:

«Джаз имеет уже более чем столетнюю историю, и сегодня нам хочется поговорить с вами об этой удивительной и интересной странице музыкальной культуры. Джаз был моден в начале двадцатого века, и мы видим рождение новой волны интереса к джазу и в наше время.

Как говорил Луи Амстронг – один из самых ярких джазовых музыкантов нашего столетия, «Если вы, слушая эту музыку, не притопываете ногой, вам никогда не понять, что такое джаз». Джаз многолик и изменчив. В основе его бесконечно разнообразное неуловимое искусство импровизации, качающийся ритм свинга - всё это можно слышать в джазовых пьесах. Как же появился джаз?!

Вывезенные из Африки в Америку темнокожие рабы пели «духовные гимны», посещали церкви, при этом они пели, хлопая в ладоши, танцевали и били в барабаны. Такое песнопение называлось «Спиричуэлс».

Своё видение джазовых композиций представил Михаил Чутко. Его игра на саксофоне была безупречна.

Основа джаза - импровизация, и хотя ноты записывались, музыканты вставляли свои импровизации в основную гармонию пьесы. В джазе музыку не играют, а творят. Елена Рощина представила своё видение джаза, исполнив несколько импровизаций на тему известных джазовых композиций. Она рассказала, что общается со многими музыкантами со всего мира, у которых есть форум любителей джаза. Елена взяла их аранжировки и исполнила, вложив свою душу. Её кумир - Элла Фицджеральд, американская певица, одна из величайших вокалисток в истории джазовой музыки, обладательница голоса диапазоном в три октавы, мастер скэта и голосовой импровизации. 13-кратный лауреат премии «Грэмми».

Развитие джаза и его движение по миру способствовали развитию танцевальной музыки. Джаз и блюз играли в кабачках, ресторанах-дансингах. Танцы отличались раскованностью, ритмической насыщенностью, свободой.

В Россию джаз попал в 20-30 годы благодаря морякам, плававшим за границу. Они привозили граммофонные пластинки, учились танцевать и обучали своих близких. Джаз быстро завоевал популярность в России. После мировой войны джаз обрёл второе дыхание.

Одно время в России его исполнение приписывали деклассированным элементам, помните слова: «Сегодня он играет джаз, а завтра Родину продаст». Страсть, которой наполнены джазовые композиции, не имеет границ, джаз завоевал и СССР. В 1983 г. вышел фильм Карена Шахназарова «Мы из джаза», где режиссёр показал первых энтузиастов нашего джаза. Музыку к фильму написал молодой композитор М. Минков. В фильме ее исполнял оркестр «Современник» под управлением Анатолия Кролла.

Появилось множество оркестров, исполнителей и композиторов. Достаточно назвать несколько имён: Леонид Утёсов, Александр Цфасман, Георгий Ландсберг, Олег Лундстрем, Вадим Людвиковский.

Джаз проникает везде…

Хорошо, что в джазовую гостиную пришла публика, именно любящая и понимающая джаз, вечер прошёл в ритме джаза.

Людмила Кикало.