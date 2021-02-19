ВАХОНИНСКИЕ ВЕСТИ №7

ВСТРЕЧА С ОФИЦЕРОМ

В преддверии празднования Дня защитника Отечества в Вахонинском СДК прошла встреча с подполковником в запасе Алексеем Алексеевичем Черкасовым. Он провел с ребятами беседу о мужестве, чести и долге каждого русского офицера.

Родился А.А.Черкасов 15 мая 1962 г. в Кировской области, в 1983 году с отличием закончил Орджоникидзевское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны. Алексей Алексеевич - потомственный офицер. Служил в разных регионах страны. Продолжительное время проходил службу на Кавказе и в Закавказье, где выполнял воинский долг по защите южных рубежей нашей страны.

Алексей Алексеевич рассказал ребятам про то, что значит служба в армии, был очень интересным его рассказ о разных родах войск. Ребята активно общались с офицером, рассказывали о своих мечтах и кем планируют быть во взрослой жизни. Особое внимание на встрече уделили разговору о родине и зачем ее нужно защищать.

Закончилась встреча показом видеоролика о подвиге военного летчика российского офицера Романа Филиппова, который тот совершил при выполнении боевого задания в Сирийской Арабской Республике. Этот проникновенный ролик и рассказ Алексея Алексеевича поднял в ребятах дух патриотизма, веры в свою страну и своих героев!

Вахонинский СДК выражает огромную благодарность А.А.Черкасову за такую интересную встречу. Также сотрудники СДК выражают благодарность Светлане Викторовне Макаровой, учителю математики МБОУ СОШ д. Вахонино, за помощь в организации встречи.



СПАСИБО, ДЕПУТАТЫ!

Жители Вахонинского сельского поселения выражают огромную благодарность депутатам Собрания депутатов Конаковского района, представляющих интересы Вахонинского сельского поселения, Володиной Людмиле Сергеевне и Садыкову Геннадию Хамитовичу! Огромное вам спасибо за депутатскую помощь, оказанную Вахонинской средней школе и детскому саду, а также школе поселка 2-е Моховое!

КАТОК ЖДЕТ ВСЕХ

Каждый год в деревне Вахонино заливается каток, чтобы и дети, и взрослые с пользой проводили свой досуг. В этом году инициаторами по организации работы катка взяла на себя молодежь Вахонинского сельского поселения.

Основными организаторами стали Александр Дементьев и Павел Белозеров. Добровольными помощниками у них были Максим Мухин, Артем Балашов, Владимир Скачков и Иван Решетников. Ребята сами заливали каток, несмотря на морозы, чистили его как вручную, так и техникой, в чем им помог МУП «ЖКХ Вахонино» в лице Валерия Петровича Постована. Ребята содержат каток в образцовом порядке, делают ремонт бортов и центральных ворот, а также освещение катка. Каток для жителей поселения - очень важное место для активного семейного отдыха, а также занятий спортом, регулярно проводятся игры в хоккей как для детей, так и для взрослых.



НОВЫЙ ГОД ПО-КИТАЙСКИ

В Вахонинском сельском Доме культуры в эти выходные встретили китайский новый год. На сцене ДК прошел кукольный спектакль «Шоу огненного дракона».

Герои сказки боролись с силами зла и победили огненного дракона, заколдовавшего принцессу. В этот день ребята стали активными участниками в спасении принцессы. Вместе со старцем Фура они отгадывали загадки, играли в игры, которые помогли освободить принцессу. Зажигательный бой самураев, в роли которых выступили Иван Чекменёв и Виктор Шарынин, поразили зрителей. И, как и должно быть, Добро восторжествовало!

Режиссером этого спектакля с элементами интерактива стала Татьяна Лизина. Роли озвучивали и исполняли Ирина Баздрева, Нина Алферова, Юлия Руцкая, Ольга Чекменёва и Мария Гаркавенко. Конечно же, не обошлось без юных артистов, которые дополнили спектакль красивыми творческими номерами, это Ангелина Сорокина, Надежда Ерохина, Полина Ролина, Алена Палкина, Ксения Ашихина, Валерия Чекменёва, Арина Балашова и Василиса Якимова. Зрители ушли со спектакля в полном восторге!



ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

В конце прошлой недели в Вахонино прошла отчетно-выборная конференция в вахонинской первичной организации Всероссийского общества инвалидов.

Несмотря на небольшое количество членов в этой организации присутствовали все ее члены. Помимо них, пришли и те, кто впервые ознакомился с Уставом ВОИ и решил вступить в организацию. На конференции присутствовали глава Вахонинского сельского поселения Ольга Селина, председатель районной КРО ВОИ Галина Корнилова и представитель ЦМП «Иволга» Динара Амирова.

С отчетом выступила председатель районной организации, было предложено утвердить Устав организации в новой редакции. Председатель Вахонинской первичной организации Елена Самохвалова выступила с отчетом о проделанной работе за последние пять лет. За эти годы члены вахонинской первички приняли участие во многих мероприятиях, таких, как выставки поделок из природных материалов в Дубне, соревнованиях в Конакове, Туле, Дубне, Ржеве, Торопце, Бологое, фестивале детского творчества. Проводились концерты, встречи и чаепития, активисты навещали членов общества на дому, физически активные его члены начали заниматься скандинавской ходьбой.

Работу организации оценили на «хорошо». Также были избраны делегаты на отчетно-выборную конференцию районной организации. Председателем вахонинской первичной организации ВОИ утвердили Е.И.Самохвалову как самую активную, заместителем Л.Н.Дронову. Про Елену Самохвалову мы уже писали, она со своими работами из природных материалов участвует в выставках, в том числе и за пределами Тверской области, принимала участие в соревнованиях по настольным играм в Туле, активно взялась за освоение ткацких станков.

На конференции также обсудили совместные планы на будущее и решали вопросы, которые задавали члены организации. Участники пожелали переизбранному председателю здоровья и дальнейшего воплощения желания помогать людям с инвалидностью и всем, кто в этом нуждается.