Жителей Тверской области приглашают на всероссийский кинопоказ фильмов об участниках Великой Отечественной войны

19 февраля в преддверии Дня защитника Отечества фонд «Мост поколений» организует всероссийский кинопоказ фильмов о ветеранах Великой Отечественной войны и веб-трансляцию с фронтовиками – героями картин. Мероприятие состоится в онлайн формате на официальном сайте фонда fundgenerationbridge.org/live.

«Память о Великой Победе, о мужестве нашего народа, его решающей роли в разгроме нацизма всегда будет жить в каждом новом поколении граждан России», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Всероссийский кинопоказ - это уникальная возможность для молодого поколения не только узнать больше об отечественной истории и подвиге советских солдат в борьбе с фашизмом, но и лично задать свои вопросы участникам Великой Отечественной войны.

Откроют кинопоказ фильмы-участники молодёжного кинофестиваля короткого метра «Перерыв на кино». Зрителям будут представлены несколько картин, в том числе художественный фильм «Любушка» из киноцикла «Про людей и про войну», музыкальный клип «Неизвестности нет», а также две документальные ленты о фронтовиках из киноальманаха «Нас было 30 миллионов».

Сразу после завершения кинопоказа начнётся всероссийская веб-трансляция с героями фильмов, фронтовиками, которым можно будет задать вопросы. Для этого на сайте Фонда, под окном трансляции, будет организована форма для приёма входящих сообщений. Лучшие вопросы из поступивших, отобранные модератором, прозвучат в прямом эфире.

Вопросы для прямого эфира с фронтовиками также можно выслать заранее, отправив письмо на почту intervalforwar@gmail.com с пометкой «Вопрос фронтовику» (с указанием региона и ФИО автора вопроса).

Мероприятие проходит в рамках культурной программы VII молодёжного кинофестиваля короткого метра «Перерыв на кино».

Пресс-служба Правительства Тверской области