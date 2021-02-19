ЕЩЕ ОДНА КНИГА…

В Конаковском районе регулярно печатаются труды по краеведению. Это и понятно - история у нас богатая. Затопленная Корчева, поселок мастеров фаянса Кузнецово, храмы Завидова и Городни, железнодорожная магистраль, давшая жизнь поселку Новозавидовский. Вот о последнем и расскажем. В прошлую пятницу в Доме культуры поселка Новозавидовский состоялась презентация книги авторства Елены Павловой, краеведа, директора Дома-музея крестьянского поэта Спиридона Дрожжина. Труд называется «Станция Завидово. Краеведческие очерки».

Любой краеведческий труд, упавший в копилку исторических фактов и повествований нашей малой родины, бесценен. Об этом говорили собравшиеся в морозный февральский день в заде поселкового ДК люди. Это патриоты родного поселка, те, кто живет не только нынешней сиюминутностью, но и прошлым, черпая в нем силы. Книга выпущена к 170-летнему юбилею поселка Новозавидовский, и мы уверены: пока в поселке есть такие люди, и юбилей будет отмечен на славу, и события прошлого не забудутся.

Поздравить автора с этим событием приехали заместитель заведующего отдела МПКиС администрации Конаковского района Людмила Шапкина, глава поселка Новозавидовский Дмитрий Синягин, Благочинный Конаковского округа протоиерей Петр Дубяго, директор Конаковской МЦБ Екатерина Меховникова. Во время презентации был показан документальный фильм «Деревня Фофоново» (топоним написан именно так) про прошлое поселка, который также сняла автор книги.

Долгое время Елена Павлова собирала краеведческий материал о станции Завидово и её окрестностях. Она публиковала свои статьи в газетах «Заря», «Завидовский вестник», «Тверские ведомости», краеведческих сборниках «Завидовские чтения». В книгу «Станция Завидово. Краеведческие очерки» вошли материалы о древнейшей истории данной местности, её освоении, истории некоторых домов, улиц, предприятий, появлении школ, больничного городка, рассказы старожилов о годах оккупации немецко-фашистскими захватчиками, о восстановлении и расцвете посёлка в советские годы. Также в ней описана история появления Завидовского заповедника, Иваньковского водохранилища, Тешиловского храма. Книга иллюстрирована старинными фотографиями.

Впечатлениями о выходе новой книги поделились участники этого события:

Дмитрий СИНЯГИН, глава поселка Новозавидовский:

- В предисловии к книге написано: «Жители поселка Новозавидовский прочитают эту книгу как рассказ о них самих, они не просто будут читать, они будут вспоминать все родное, свое…». Я сам родом из небольшого города Нелидово, и такие вот местные издания мне очень интересны. Когда я заступил на должность главы, стал знакомиться с историей Конаковского района именно с истории Новозавидовского поселения. И сразу, что я нашел о поселке в открытых источниках, это сведения о реке Таратынка, о храме в селе Тешилово, и эта книга как раз про это в том числе рассказывает. Я начал читать, и все это очень интересно, поэтому книгу эту рекомендую всем.

Татьяна РАССКАЗОВА, жительница:

- Молодцы! Спасибо Елене Владимировне Павловой, что написала книгу о нашем крае, а точнее, о происхождении нашего поселка. Советую всем приобрести эту бесценную книгу…

Светлана БОКОВА, участница встречи, общественница:

- В одну книгу собрала Елена Владимировна Павлова все воспоминания жителей о нашей земле: статьи из газет, хранящихся в нашей центральной библиотеке, соединила информацию с сайтов, из архивов в одно издание. Из книги мы узнаем о том, чем занимались наши предки, что выпускали, чем и как жили.

Галина БОРОДКИНА, жительница:

- Присоединяюсь к поздравлениям и благодарю Елену Владимировну за огромную проделанную работу. Думаю, что эта книга должна быть настольной книгой в каждом доме, чтобы её читали наши дети и внуки.

Екатерина МЕХОВНИКОВА, директор Конаковской межпоселенческой центральной библиотеки:

- Это большой день как для автора, так и для всех нас. Елена Владимировна сделала великое дело, и так получается, что мы второй год подряд отмечаем выход краеведческой книги, что не всегда бывает. В прошлом году администрацией района был издан труд краеведа Константина Счетчикова «Корчевская старина», не успел начаться этот год - и мы берем в руки прекрасную книгу о прошлом завидовской земли. Как библиотекарь могу сказать: собрать под одной обложкой такие сведения – это очень непросто. И книги по истории малой родины очень важны в нашей работе, и было бы замечательно теперь издавать по такой книжечке ежегодно.

Людмила ШАПКИНА, заместитель заведующего ОМПКиС администрации Конаковского района:

- От имени администрации и Собрания депутатов Конаковского района хочу поздравить автора с выпуском книги. Родной край становится ближе, когда ты узнаешь все больше фактов из его истории. Знакомство с прошлым помогает лучше чувствовать родной край, стать его созидательной частицей.

Благочинный Конаковского района протоиерей Петр ДУБЯГО:

- Презентация книги – это ее день рождения, как и день рождения человека. И книга начинает, как и человек, свою жизнь. Поэтому надо ей развиваться, продолжать изыскания, чтобы со временем сведений становилось все больше, а книга - все толще. Не могу не вспомнить сегодня нашего почившего отошедшего к Господу в декабре прошлого года отца Валерия, бывшего Благочинного. Ему все это было очень близко, он сам родом из деревни Фофаново, и много вспоминал про ее прошлое, моя супруга матушка Елена также немало рассказала про это все. Эти места, долгое время захолустные, изменились, когда в 19 веке здесь прошла железная дорога, как ее назвали – «Государева дорога», и у нас при храмовом комплексе в Завидове есть такой музей, который появился благодаря стараниям отца Валерия. История у нас очень богатая, и нужно и далее, как пчелки, собирать живой нектар нашего прошлого…

о. Александр, настоятель храма в с. Тешилово:

- Мне очень понравилось, что я, человек приезжий, очень много нового начал узнавать именно из этой книги. А ведь я ее только начал читать. Могу уже сказать – это очень интересная книга и для наших жителей, наших прихожан она будет очень полезной, особенно для молодежи, потому что она, как правило, не очень хорошо знает историю своего поселка и окрестных мест…

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Надо отметить, что спонсором выпуска книги являются сами инициаторы издания, книга издана на собственные их средства, поэтому основной тираж его будет предложен к продаже жителям и всем, кто интересуется краеведением. Как отметила Елена Павлова, эта книга рассказывает о прошлом, о корнях, о людях, в общем, о той истории малой родины, которую нельзя забывать, и такая книга очень нужна и важна. Поэтому основным спонсором издания станут сами жители, если они купят себе эту книгу, ведь в старые времена и церкви строились по кирпичику, приобретенному прихожанами. Книгу можно приобрести как в Доме-музея Спиридона Дрожжина, так и в Новозавидовской центральной библиотеке. Ну а мы искренне советуем вам иметь эту книжку в своей библиотеке и надеемся, что на этом повествование о таком важном в жизни Конаковского района событии не закончится. Мы ждем рассказа автора о том, как создавалась эта книга, кто помог в ее создании и о дальнейших планах автора на жизнь.

Подготовил

Максим МАЛАХОВ.

Фото автора.