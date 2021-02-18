Галина Лапушинская: «Мы готовы начать обучение наблюдателей за выборами в Тверской области»

Член Общественной палаты Тверской области, заведующая кафедрой государственного управления Института экономики и управления Тверского госуниверситета Галина Лапушинская приняла участие в первом заседании регионального общественного штаба по наблюдению за выборами в Тверской области в 2021 году.

Эксперт отметила, что гражданские активисты несут ответственность за качество подготовки общественных наблюдателей на предстоящих в регионе выборах

«Процедура общественного наблюдения достаточно сложна. И люди, готовые проявить свою гражданскую позицию в качестве наблюдателей, должны четко понимать свои возможности, права и обязанности при нахождении на избирательном участке или на выездном голосовании. Важно обеспечить наблюдателей необходимыми знаниями и навыками. Мы готовы начать обучение в интерактивном режиме, на модельном избирательном участке, с детальным разбором проблемных ситуаций, которые могут возникнуть в ходе голосования», – сказала Галина Лапушинская.

Напомним, 18 февраля в Твери начал работу региональный общественный штаб по наблюдению за выборами в 2021 году. Штаб создан по инициативе Общественной палаты Тверской области при поддержке региональных отделений Ассоциации юристов России, Союза журналистов России, региональных общественных организаций и информационных агентств. В числе основных задач общественного органа – информирование жителей Верхневолжья об объективной картине и актуальной проблематике предстоящих выборов, противодействие распространению недостоверной информации об избирательном процессе, предупреждение возможных нарушений. Региональный штаб возглавил председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов.