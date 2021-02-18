В Тверской области на территории ОЭЗ «Завидово» будет построен комплекс отелей и центр семейного отдыха

В особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Завидово» будет построен комплекс из нескольких отелей на 1300 номеров и центр семейного отдыха. Строительство начнется в 2021 году при поддержке корпорации ВЭБ.РФ. Общая сумма инвестиций составит около 25 млрд рублей.

Договоренность о развитии особой экономической зоны «Завидово» при поддержке государственной корпорации ВЭБ.РФ была достигнута между Губернатором Тверской области Игорем Руденей и Председателем ВЭБ.РФ Игорем Шуваловым во время их поездки на территорию ОЭЗ в мае 2019 года. Гости осмотрели уже действующие объекты – гостиничный комплекс Radisson Resort, гостиницу «Ямская», спортивный комплекс «Акватория Лета», гольф-клуб и другие объекты.

«Завидово – один из наших ключевых проектов. Создание новой инфраструктуры позволит более качественно организовывать отдых на территории, обеспечить условия для развития малого и среднего бизнеса», — считает Губернатор Игорь Руденя.

«Мы заинтересованы в развитии инфраструктуры «Завидово», здесь расположен один из наших проектов - курортный комплекс «Radisson Resort Zavidovo». Мы видим потенциал для круглогодичного курорта», - отметил во время поездки Игорь Шувалов.

Комплекс отелей, строительство которого начнут в 2021 году, будет рассчитан на круглогодичный прием туристов и включит в себя два четырехзвездочных апарт-отеля, рассчитанных на семейных туристов со средним уровнем дохода.

«Это будет уникальный проект не только для России, но и, думаю, в мире. Центр отдыха состоит из трех зон. Это многофункциональный зал, где можно проводить различные мероприятия, развлекательные зоны – от лазертагов до всевозможных детских развлечений, например картинга на полимерных батареях. И третья зона – водная, и тоже из трех частей: традиционный аквапарк с горками, зона релакса и спа-зона», – отметил генеральный директор компании «Завидово Девелопмент» Константин Забродин.

Особая экономическая зона «Завидово» – единственная ОЭЗ туристско-рекреационного типа в Центральном федеральном округе. Сейчас на территории Завидово ведётся строительство транспортно-пересадочного узла в рамках создания комплекса обеспечивающей инфраструктуры для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша в туристско-рекреационном кластере «Волжское море».

Транспортно-пересадочный узел объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт и станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

Пресс-служба Правительства Тверской области