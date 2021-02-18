Итоги всероссийской акции о детях войны подведут онлайн

19 февраля состоится подведение итогов всероссийской акции «Моё детство – война», в котором приняли участие более 4000 волонтёров из 70 регионов России, Луганской Народной Республики, Аргентины. В прямом эфире на YouTube–канале, посвященном акции, станут известны лучшие волонтёры - режиссёры, операторы и сценаристы видеороликов о детях войны.

«Участникам акции удалось сформировать крупнейший архив видео-воспоминаний детей войны: 1476 видеороликов. Благодаря волонтёрам россияне и иностранцы настоящих и будущих поколений смогут больше узнать о тихом подвиге почти полутора тысяч детей войны, о перенесённых ими страданиях, о том, на что способен закалённый войной характер», – отметил руководитель оргкомитета проекта, член Общественной палаты Российской Федерации Леонид Шафиров.

Во время прямого эфира также состоится олимпиада, посвященная судьбам детей войны, розыгрыш призов среди активных зрителей трансляции и онлайн-голосование за лучше конкурсные работы.

Предварительная регистрация для участия в онлайн-мероприятиях доступна по ссылке https://forms.gle/CCoqtmk75p5m2eRK9.

В Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени региональным законом официально утвержден статус «детей войны».

«Дети-войны» – наше «золотое» поколение, благодаря им в послевоенное время была создана базовая экономика и энергетика, заложены основные промышленные мощности. На их плечи легли все тяготы по восстановлению и развитию страны в послевоенное время. Статус «дети войны» - это не привилегия, это уважительное отношение и поддержка людей, которые своим трудом это заслужили», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Статус предусматривает меры социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928-го по 31 декабря 1945-го года. Это право на внеочередное медицинское обслуживание, внеочередной прием в организациях социального обслуживания и ряд других льгот.

Впервые в 2020 году в Тверской области ко Дню Победы свыше 77 тысяч «детей войны» получили выплату в размере 3 тыс. рублей. Тверская область – в числе 17 субъектов РФ, где введена данная мера поддержки именно для этой категории граждан.

Пресс-служба Правительства Тверской области