Дмитрий Фадеев назвал противодействие фейкам одной из задач общественных наблюдателей за выборами в Тверской области

Председатель Тверского регионального отделения Союза журналистов России Дмитрий Фадеев принял участие в первом заседании регионального общественного штаба по наблюдению за выборами-2021 в Тверской области.

«Важно, что средства массовой информации встроены в общественную деятельность, связанную с наблюдением за проведением выборов», – отметил Дмитрий Фадеев.

По его словам, одной из главных задач регионального штаба должна стать системная работа по противодействию распространению фейковой информации, в том числе ресурсами, которые не подпадают под действия законодательства о СМИ и не несут в полной мере ответственности за публикацию недостоверных данных.

«Необходимо, чтобы все могли четко представлять разницу между работниками официально зарегистрированных СМИ и теми, кто лишь выдает себя за журналистов. От этого зависит уровень доверия общества к различным источниками информации», – считает Дмитрий Фадеев.

Напомним, 18 февраля в Твери начал работу региональный общественный штаб по наблюдению за выборами в 2021 году. Штаб создан по инициативе Общественной палаты Тверской области при поддержке региональных отделений Ассоциации юристов России, Союза журналистов России, региональных общественных организаций и информационных агентств. В числе основных задач общественного органа – информирование жителей Верхневолжья об объективной картине и актуальной проблематике предстоящих выборов, противодействие распространению недостоверной информации об избирательном процессе, предупреждение возможных нарушений. Региональный штаб возглавил председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов.