Жители Тверской области могут оценить реализацию проектов по созданию комфортной городской среды

Жителей Тверской области приглашают принять участие в опросе и выразить своё мнение об объектах благоустройства, созданных или реконструированных по программе «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда» за предыдущие четыре года.

«Создание современных общественных пространств – один из определяющих факторов качества жизни населения, привлекательности нашего региона. Показателем результативности этой работы является, в том числе увеличение населенных пунктов с благоприятной средой», - считает Игорь Руденя.

Опрос проводится по общественным территориям, которые были благоустроенны в Твери, Конаково, Вышнем Волочке, Ржеве, Удомле. Проголосовать, оставить свои предложения и пожелания все желающие могут в социальных сетях и мессенджерах администраций этих муниципальных образований.

С 2017 по 2020 год в Тверской области по программе «Формирование комфортной городской среды» было благоустроено 248 общественных территорий, 267 дворов и 16 городских парков. За прошлый год работы выполнены на 113 объектах - это парки и скверы, площади, придомовые территории.

В марте 2021 года жители Тверской области смогут увидеть проекты рейтингового голосования по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в 2022 году. Их представят 11 городов с населением свыше 20 тысяч человек – Тверь, Бежецк, Бологое, Конаково, Нелидово, Кимры, Осташков, Ржев, Вышний Волочек, Торжок и Удомля.

Проекты будут размещены на специальной платформе, которая разработана Минстроем России и АНО «Диалог Регионы». С 26 апреля по 30 мая на платформе будет запущено голосование за проекты. Зайти на нее можно будет через Госуслуги или мобильное приложение. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования за проекты. В адресный перечень для благоустройства на 2022 год попадут те объекты, за которые будет отдано максимальное количество голосов.