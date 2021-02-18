Нана Антонова: «За избирательным процессом необходим общественный контроль»

Заведующая кафедрой конституционного, административного и таможенного права Тверского госуниверситета, член регионального отделения Ассоциации юристов России Нана Антонова прокомментировала открытие в Тверской области регионального общественного штаба по наблюдению за выборами-2021.

«Общественный контроль за избирательным процессом необходим. Важно, чтобы общественные формирования, которые включаются в работу штаба, осуществляли независимую экспертизу предвыборной кампании и хода голосования, это обеспечит прозрачность избирательного процесса», – считает Нана Антонова.

Эксперт отметила, что региональное отделение Ассоциации юристов России не первый раз направляет своих представителей в качестве наблюдателей на выборах, и в этой сфере деятельности накоплен большой опыт.

Также Нана Антонова проинформировала, что в 2020 году на базе Тверского государственного университета открыт Центр избирательного права и процесса, который готов присоединиться к работе регионального штаба по наблюдению за выборами в части правовой консультации наблюдателей и других лиц, разъяснения избирательного законодательства Российской Федерации.

Напомним, 18 февраля в Твери начал работу региональный общественный штаб по наблюдению за выборами в 2021 году. Штаб создан по инициативе Общественной палаты Тверской области при поддержке региональных отделений Ассоциации юристов России, Союза журналистов России, региональных общественных организаций и информационных агентств. В числе основных задач общественного органа – информирование жителей Верхневолжья об объективной картине и актуальной проблематике предстоящих выборов, противодействие распространению недостоверной информации об избирательном процессе, предупреждение возможных нарушений. Региональный штаб возглавил председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов.