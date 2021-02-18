В Российской академии художеств открылась выставка народного художника СССР, почетного гражданина Тверской области Ефрема Зверькова

В Российской академии художествв Москвесостоялось открытиевыставки произведений Ефрема Ивановича Зверькова – почетного гражданина Тверской области,народного художника СССР, академика Российской академии художеств, лауреата Государственных премий.Здесь же представлены работы лауреатов Конкурса пейзажа имени Е.И.Зверькова «Связь поколений». В экспозицию вошло более 50 произведений живописи.

Выставка будет работать до 28 февраля 2021 года в залах Академии по адресу: г. Москва, Пречистенка, 21.

В 2021 году отмечается 100-летие со дня рождения мастера пейзажа Ефрема Ивановича Зверькова, уроженца тверского края.

«Ефрем Иванович был патриотом тверской земли.В своем многогранном творчестве он воспевал неповторимую красоту родной природы.Жизнь Ефрема Ивановича стала отражением большой эпохи, свидетельством духовной мощи и особого отношения поколения победителей к своему делу, народу, Родине», –считает Губернатор Игорь Руденя.

1 февраля 2021 года, в день рождения художника,в Твери состоялосьторжественное возложение цветов кпамятникуЕфрему Ивановичу Зверькову.

Ефрем Иванович Зверьков родился в селе Нестерово Калининской области, воевал на фронтах Великой Отечественной войны, награжден медалями и орденом Великой Отечественной войны II степени.

Окончил Всероссийскую академию художеств и Московский государственный художественный институт имени В.И. Сурикова. Ефрем Иванович – академик Российской академии художеств, лауреат Государственных премий, обладатель международных премий, в том числе «За вклад в мировое искусство», множества национальных, профессиональных и общественных премий, являлся членомвосьми Международных академий, членом Тверского отделения Союза художников России.

Работы мастера хранятся в музеях и частных коллекциях мира. Основная тема его творчества – национальный пейзаж. Им создано свыше 1000 произведений. Ефрем Зверьков был участником более чем 700 выставок, включая международные, издал свыше 40 статей об искусстве пейзажа и творчестве современников, проводил большую работу по воспитанию подрастающего поколения, организовывал молодёжные художественные конкурсы пленэрной живописи в Твери и в Москве. Художник ушёл из жизни в 2012 году.

Памятник выдающему деятелю искусств был открыт в Твери осенью 2020 года на Студенческом переулке у дома № 2.

Пресс-служба Правительства Тверской области