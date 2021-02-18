В Твери открылся региональный штаб по наблюдению за выборами-2021

18 февраля в Твери начал работу региональный общественный штаб по наблюдению за выборами в 2021 году. Штаб создан по инициативе Общественной палаты Тверской области при поддержке региональных отделений Ассоциации юристов России, Союза журналистов России, региональных общественных организаций и информационных агентств.

«В этом году состоятся выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации, регионального Законодательного Собрания и губернатора Тверской области. На наш взгляд, именно широкое независимое наблюдение должно стать основой легитимности предстоящей избирательной кампании. Чем больше наблюдателей будут следить за организацией и ходом избирательного процесса, тем меньше будет сомнений в результатах голосования», – отметил председатель Общественной палаты Тверской области Александр Бутузов.

Региональный общественный штаб по наблюдению за выборами-2021 открыт для всех участников избирательного процесса и не имеет политической окраски. К работе приглашаются граждане с активной гражданской позицией, волонтеры, представители региональных отделений политических партий, общественных организаций, отметил Александр Бутузов.

В ближайшее время при методической поддержке Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» пройдет обучение наблюдателей. В программе – курсы, семинары, тренинги, практические занятия на модельных избирательных участках Обучение будут проводить преподаватели ведущих вузов Тверской области.

Важная часть работы штаба – информирование и правовое просвещение граждан. В общественном пресс-центре планируется регулярно заслушивать экспертные доклады авторитетных специалистов по праву, политологов, социологов, лидеров некоммерческих организаций и самих наблюдателей.

«Наша задача – максимально полно информировать жителей Верхневолжья об объективной картине и актуальной проблематике предстоящих выборов, противостоять распространению недостоверной информации, предупреждать возможные нарушения», – рассказал о приоритетах работы штаба Александр Бутузов.

Общественная палата Тверской области