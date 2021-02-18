18 февраля Губернатор Игорь Руденя провёл совещание с членами Правительства Тверской области.Обсуждалосьсоциально-экономическое развитие Верхневолжья, текущие вопросы деятельности исполнительных органов власти региона.

Было рассмотрено исполнение поручений, данныхглавой региона в сфере здравоохранения, образования, дорожного и жилищно-коммунального хозяйства, энергетического комплекса. Игорь Руденяподчеркнул -необходимо усилить контрольза сроками исполнения поручений, это позволит повысить эффективность реализации значимых для развития Тверской области проектов.

Пресс-служба Правительства Тверской области