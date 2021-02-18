Более 1300 снегоходов и мотовездеходов проверили в Тверской области

В Тверской области продолжается операция «Снегоход», направленная на предупреждение и пресечение нарушений правил эксплуатации внедорожных мототранспортных средств.

С начала операции в январе 2021 года инспекторами регионального Гостехнадзора проведено более 200 рейдов, в ходе которых проверено 1320 снегоходов и мотовездеходов.

С 347 владельцами внедорожной техники проведена адресная профилактическая работа, доведена информация о проведении технического осмотра, государственной регистрации, выдаче или замене удостоверения на право управления такой техникой.

По итогам проведенныхмероприятий в инспекцииГостехнадзора зарегистрировано 120 единиц техники, еще более 1400снегоходов и мотовездеходовпредставлено в ведомство на технический осмотр.

Тверская область является одним из популярных мест отдыха для любителей внедорожной мототехники. Всего в регионе зарегистрировано свыше 4200 снегоходов и снегоболотоходов, ежегодно их число увеличивается.

Следует помнить, что снегоходы являются транспортными средствами, к техническому состоянию и эксплуатации которых предъявляются определенные требования безопасности.

Прежде всего, водитель снегоходаили снегоболотохода должен иметь удостоверение на право управления данной техникой. Транспорт должен быть зарегистрирован в Гостехнадзореи пройти технический осмотр.

Для регистрации и прохождения техосмотра снегохода или снегоболотохода, получения или замены удостоверения на право управления такой техникой, можно обратиться в ГостехнадзорТверской области или МФЦ. Кроме того, подать заявления можно в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

При эксплуатации внедорожной мототехники необходимо иметь защитную экипировку, выбирать в зависимости от погодных условий оптимальный скоростной режим, а также избегать выезда на неокрепший лед водоемов.

Пресс-служба Правительства Тверской области