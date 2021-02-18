В Тверской области за годболее чем на 1000 увеличилось количество многодетных семей

За прошедший год в Тверской области более чем на 1000 увеличилось количество больших семей. На 1 января 2021 года в Верхневолжье проживает 13 281 многодетная семья, в которых воспитывают 43 865 детей. Год назад в регионе было 12 237 семей с 40 376 детьми.

Количество многодетных семей выросло в основном за счет рождения третьих детей. Сейчас семей с тремя детьми в регионе 10 494, год назад их было 9 694.

Улучшение демографической ситуации в Верхневолжье обозначено Губернатором Игорем Руденей приоритетным направлением работы регионального Правительства.

«Нашим слоганом должны быть слова «Большая семья – тверскаятрадиция, – считает Губернатор.– Семья – это основная ячейка общества, институт воспитания детей. Именно в больших, крепких и счастливых семьях из поколения в поколение передаются уважение к труду, бережное отношение к истории Отечества».

В Тверской области ежегодно вводятся новые меры поддержкимногодетных семей, в том числе в рамках национального проекта «Демография».

Так, с 2020 года по инициативе Губернатора Игоря Руденидля многодетных введены субсидии на приобретение транспортного средства, освобождение от уплаты транспортного налога. Учеников 1-5-х классов, которые воспитываются в многодетных семьях, обеспечивают школьной формой.

В 2020-м 25 многодетных семей Верхневолжьяпереехали в новые квартиры.Всего за прошедшие 12 лет жилищные условия при поддержке регионального Правительства улучшили 220 семей Тверской области, где подрастают трое и более детей.

За особые заслуги в воспитании детей, укреплении семьи, за вклад в возрождение лучших семейных традиций в Тверской области для многодетных родителей учреждены почетные знаки «Слава Матери» и «Слава Отца».

Актуальная информация о направлениях поддержки представлена на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области в разделе «Меры поддержки семей с детьми».

Пресс-служба Правительства Тверской области