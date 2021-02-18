В Твери начала работу Школа архитекторов «Территория»

Молодые архитекторы Тверской области смогут принять участие в проекте «Школа архитекторов «Территория»» – это программа для начинающих специалистов, которые планируют создавать живые и работающие общественные пространства городов. Проект реализуется благодаря гранту, полученному Дарьей Румянцевой на фестивале «Таврида» в 2020 году.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, такие площадки позволяют молодежи заявить о себе, получить опыт для реализации новых идей.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Игорь Руденя.

Школа архитекторов «Территория» открыта на базе Центра развития экономики малых городов. Руководитель проекта Дарья Румянцева уже провела встречу с молодыми людьми, которые станут первыми студентами школы.

В рамках обучения для молодых архитекторов пройдут семинары по исследованиям городских территорий, занятия по проектированию и созданию концепций благоустройства общественных пространств, а также встречи с архитектурными бюро других городов.

Практическая работа будет состоять в составлении заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, а также в проектировании «точек активности» в Тверской области.

В результате ребята приобретут знания и опыт работы с полным циклом проектирования общественного пространств, примут участие в создании реального проекта и получат возможность поработать вместе с успешными архитектурными бюро.

Дарья Румянцева уже не первый раз получает поддержку своих проектов – в 2019 году на форуме «Таврида» девушка выиграла грант на реализацию проекта «Школа коммуникации». В этот же год проект Дарьи «Школа молодого журналиста» стал победителем грантового конкурса молодёжных инициатив от Росмолодежи.

Пресс-служба Правительства Тверской области