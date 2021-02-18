Жителей Тверской области приглашают принять участие в акциях, посвященных празднованию Дня защитника Отечества

В Тверской области проходят акции, приуроченные к празднованию Дня защитника Отечества. Школьники Тверской области изучают «Армейский чемоданчик», учатся готовить посвященные празднику мероприятия, принимают участие в челлендже «Зарядка под защитой».

По мнению Губернатора Игоря Рудени, такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, популяризации службы в Вооруженных Силах России.

В ходе акции «Армейский чемоданчик» каждый класс должен представить импровизированный чемодан, предметы в котором принадлежат членам семьи, которые прошли службу. Это могут быть дембельские альбомы, предметы быта, музыкальные инструменты. На классных часах ребята расскажут одноклассникам об истории судьбы защитника Отечества, чья вещь находится в чемодане. Акция продлится до 24 февраля.

Школьникам Верхневолжья предлагается также принять участие в организации школьного праздника по методическим разработкам «Творческой лаборатории» Российского движения школьников. На официальном сайте https://рдш.рф/competition/256 представлены материалы для проведения мероприятия в честь Дня защитника Отечества по тематикам: «Сценарное мастерство», «Паперкрафт» – моделирование бумажных фигур для украшения зала, «Дизайн» – создание брендбука для школьных мероприятий, «Сценография» – оформление и создание изобразительно-пластического образа школьных мероприятий, «Продюсирование» – поэтапная организация, проведение школьных мероприятий и их освещение в СМИ и социальных сетях.

Для получения доступа к материалам необходимо зарегистрироваться на сайте Всероссийского движения школьников и заполнить согласие на обработку персональных данных.

Также жители Тверской области могут принять участие в челлендже «Зарядка под защитой». Для этого необходимо снять видео, где участник делает зарядку в компании с тем, кого он считает настоящим защитником – это могут быть родители, родственники, друзья, а затем выложить его в социальных сетях «ВКонтакте», «Instagram» или «TikTok» под хештегами #РДШ #23февраля #Зарядкаподзащитой.

Пресс-служба Правительства Тверской области