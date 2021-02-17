Военнослужащие-срочники Тверской области получат по почте поздравительные открытки с Днём защитника Отечества

В Тверской области проходит молодежная патриотическая акция «Мы верим в тебя, солдат!». Она стартовала 1 февраля и завершится в День защитника Отечества. На данный момент подведены итоги первого этапа акции - конкурса поздравительных открыток.

Акция «Мы верим в тебя, солдат!» направлена на формирование позитивного отношения и мотивации молодых людей тверского региона к прохождению военной службы по призыву.

«История российского воинства наполнена выдающимися примерами подвигов солдат и офицеров – тех, кто ставил превыше всего патриотизм, верность долгу и присяге. Сегодня новые поколения граждан России достойно продолжают ратные традиции», – считает Губернатор Игорь Руденя.

На конкурс поздравительных открыток ко Дню защитника Отечества были присланы работы из разных уголков Тверской области. Победа присуждена десятикласснице из ЗАТО Солнечный Елене Елисеевой.

Работа, победившая в конкурсе, уже стала основой для изготовления поздравительных открыток ко Дню защитника Отечества, которые будут разосланыв воинские части почтой и торжественно вручены военнослужащим срочной службы. Будет изготовлено 1 тыс. открыток.

Второе место в конкурсе заняли школьницы из Твери - ученица 1 класса школы № 45 Анастасия Сухова и ученица 10 класса школы № 20 Ольга Кропачева.

Третьего места удостоены работы школьников из Торжка - ученицы 10 класса гимназии №7 Екатерины Волковой и ученика 4 класса школы №4 Артёма Ларионова.

Кроме того, отдельно были выделены работы, получившие большое количество положительных отзывов. Им присуждён «Приз зрительских симпатий». Это рисунки Валентины Ерохиной (Тверской колледж сервиса и туризма), Анастасии Семеновой (Тверской полиграфический колледж), Татьяны Орловой (Калязинский колледж»), Софии Фоминой (Медновский филиал ДК «Октябрь», Калининский район).

Все победители получат памятные призы.

Помимо конкурса поздравительных открыток акция «Мы верим в тебя, солдат!» включает в себя интеллектуальную игру-викторину, посвященную дню создания Красной армии и празднованию Дня защитника Отечества.

Пресс-служба Правительства Тверской области